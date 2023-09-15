الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سول: التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا انتهاك لقرارات "الأمن الدولي"

بوتين وكيم
بوتين وكيم

قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا انتهاك جسيم لقرارات مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أنهما سيردان بشكل حاسم على أي هجمات نووية لبيونجيانج.

الجلسة الرابعة للمجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسع

وتعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، في العاصمة سيئول الجلسة الرابعة للمجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسع (EDSCG)، في مرة هي الأولى من نوعها التي تعقد فيها تلك الجلسة.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن نواب وزراء الدفاع والخارجية الكوريون الجنوبيون والأمريكيون سيناقشون في الاجتماع سبل التعاون السياسي والاستراتيجي بين البلدين لتعزيز قدرات الردع الموسع وسط التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يناقش الجانبان بشكل مكثف سبل التنفيذ الفعال لـ "إعلان واشنطن" الذي اعتمده الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي في أبريل لتعزيز الردع الموسع الأمريكي.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية أمريكا روسيا القاهرة الإخبارية

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