الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف آخر مستجدات جلسات الحوار الوطنى

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

أوضح الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر تفاصيل مناقشة "قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب"  في جلسة تخصصية من جلسات الحوار الوطني ، قائلاً: " إن الحوار الوطني خلق حالة رائعة بين الأحزاب السياسية، وكذلك المشاركين فيه من خارج الأحزاب السياسية". 

 

وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية dmc، أن هناك حالة من التوافق بين المشاركين في الحوار الوطني تتعدى نسبة الـ 75% في بعض الموضوعات، وكانت نسبة الخلاف قليلة جدًا، لافتا إلى أن هذا الخلاف البسيط ظهر في الجلسات التخصصية التي تتجلى أهميتها في أنها تأخذ بعض الممثلين لبعض الاتجاهات مع ممثلين لبعض الأحزاب، مع خبراء متخصصين ونستطيع الوصول إلى حالة من التوافق.

 

المرحلة الأولى من الحوار الوطني 

وأوضح أن هناك مجموعة توصيات صدرت عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني في استئناف جلساته، كانت فيما يتعلق بالأحزاب السياسية ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، مثل قضية زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث كان هناك حالة من التوافق بالإجماع على حدوث زيادة مقارنة بعدد السكان، بالإضافة إلى مشروع الإشراف القضائي يمثل فترة الاشراف القضائي، التي ستنتهي في 14 يناير 2024م، وقد رفع مجلس أثناء الحوار الوطني الطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يحدث مد له. 

الحوار الوطنى حزب المؤتمر جلسة تخصصية قانون الأحزاب السياسية التحالفات الحزبية

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