الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عبد السلام: يتم تأهيل المرشد بقناة السويس عملياً ونظرياً بشكل محكم

قناة السويس
قناة السويس

قال المهندس أحمد عبد السلام، رئيس مركز المحاكاة والتدريب البحري، إنه يتم تدريب المرشدين بالقناة داخل المركز بصورة أولية، مشيرًا إلى أن هذا المرشد يكون لديه خلفية واسعة عن الأعمال البحرية ويعمل بهذا القطاع.

 

العمل بقناة السويس 

وأكد عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتم تأهيل المرشدين بشكل جيد للعمل في قناة السويس بكل فعالية واتقان.

 

وأضاف في حديثه، أنه يتم التدريب على أيدي مجموعة من خبراء المرشدين خلال فترة زمنية تحتوي على محاضرات نظرية وعملية، وتعد هذه الفترة هي المرحلة التأهيلية والتي لا تتجاوز الــ٣ أشهر.

 

تقييم المرشد

وتابع:" يتم تقييم المرشد وبناء عليه يتم أخذ قرار فإما تولي العمل العملي أو إعادة التدريب للمرشد حتى يكون مؤهل للعمل بالقناة".

أحمد عبد السلام التدريب البحري قناة السويس حمدى رزق صدى البلد

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