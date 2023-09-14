17 عامًا لمتطرف يميني لدوره في محاولة انقلاب بالبرازيل.. ما القصة؟

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا، على متعصب يميني لدوره في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالحكومة اليسارية في البلاد في 8 يناير من هذا العام.

كان إيسيو لوسيو كوستا بيريرا، 51 عاماً وهو عامل في مجال الصرف الصحي من ساو باولو، أول مثيري الشغب الذين يواجهون المحاكمة بسبب الهجوم الدراماتيكي الذي وقع في يناير على أكبر ديمقراطية في أمريكا اللاتينية.

وسيجد مئات آخرون أنفسهم في قفص الاتهام في الأشهر المقبلة لمواجهة اتهامات بشأن ما وصفته رئيسة المحكمة العليا، روزا ويبر، بأنه "يوم العار" في البرازيل.

مؤيد بولسونارو

وحكمت أغلبية أعضاء المحكمة الأحد عشر، الخميس، بأن بيريرا، وهو من أشد المؤيدين للرئيس السابق جايير بولسونارو ، سعى عمدا للإطاحة بخليفة بولسونارو، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عندما قام هو والآلاف من زملائه المتطرفين بأعمال شغب في برازيليا بعد ثمانية أيام. تولى لولا السلطة.

ودعا قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس إلى الحكم عليه بالسجن 17 عاما، وقال إن "أعداء الحرية" يستحقون عقوبة نموذجية على "هجومهم الانقلابي الغادر".

وأكد 6 من زملاء مورايس في المحكمة العليا هذا الحكم، الأمر الذي أسعد أعضاء إدارة لولا.

وغردت جليسي هوفمان، رئيسة حزب العمال الذي ينتمي إليه لولا "فلتكن [هذه الجملة] درسًا للانقلابيين، لأنه سيتم اكتشاف جميع المشاركين والممولين والعقول المدبرة لهذا الانقلاب ومحاسبتهم على هذه الهجمات الإرهابية على بلدنا".

وقال ويبر إن الأدلة المقدمة إلى المحكمة أظهرت أن بيريرا وزملائه من مثيري الشغب اقتحموا المحكمة العليا والقصر الرئاسي والكونغرس على أمل إثارة تدخل عسكري لإطاحة لولا.

قال ويبر أثناء إعلان الحكم وقت الغداء الخميس:"من وجهة نظري، حاول هذا الغوغاء، إلغاء الحكم الديمقراطي للقانون من أجل الإطاحة بحكومة منتخبة شرعياً".

وقال المعلق أندريه تريجويرو، في حديثه لشبكة جلوبو نيوز التليفزيونية إن قضاة المحكمة يؤدون مسؤولية تاريخية من خلال الإشارة إلى "أن ما حدث في 8 يناير، كان بغيضاً تماماً ولا يمكن أن يتكرر أبداً".

وقال تريجويرو: “كانت هذه أحداثًا غير مسبوقة في تاريخنا والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى انقلاب، فقط بفارق بسيط لم يحدث شيء أسوأ.

ويأمل كثيرون في البرازيل أن يتم تقديم بولسونارو نفسه إلى العدالة ذات يوم، مثل مثيري الشغب، لدوره المزعوم في أعمال العنف التي وقعت في يناير.

ويتهم النقاد الشعبوي اليميني المتطرف بالتحريض على الانتفاضة ضد حكومة لولا في محاولة للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته الانتخابات في أكتوبر الماضي، وهو ما ينفيه بولسونارو.

ويفحص محققو الشرطة الفيدرالية الدور الذي ربما لعبه بولسونارو والعديد من الحلفاء المقربين في المؤامرة المزعومة للاستيلاء على السلطة.