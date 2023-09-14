الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الدعم الرئاسي للأشقاء الليبيين موقف مصري مشرف

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به مصر من أعمال إغاثة إنسانية عاجلة ومستمرة، والعمل على توفير معسكرات في المنطقة الغربية، لإنقاذ الأحياء والعالقين في المناطق التي دمرها إعصار دانيال، موقف مشرف يليق بمصر وبقيادتها السياسية.

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أحد عواقل السلوم: تدخل الرئيس السيسى هوَن الكثير على الشعب الليبى


 وأشاد “الناظر” في تصريح له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي، بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

وتابع: تصرف مصر في الأزمة يؤكد قوة وجدارة القيادة السياسية وتحركاتها لمجابهة تداعيات إعصار دانيال.

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صحفى: أزمة ليبيا كشفت قوة الإدارة المصرية فى التعامل مع إعصار دانيال

ولفت نائب الصعيد ، إلى انطلاق ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر ، للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية، بالاضافة إلى تجهيز 10 طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبى الجوى وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبى اللازم. وغيرها من أشكال الدعم.

وأوضح  النائب أن هذه المساعدات تأتي فى إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها، لتجاوز كافة الكوارث الإنسانية والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية، والتخفيف منها في ليبيا وكذلك المغرب.

وقال النائب طه الناظر: مصر قوية وموقفها في الأزمة الليبية لمواجهة نكبة الإعصار يشرف ملايين المصريين، ويبعث برسالة طمأنة للشعب الليبي الشقيق.

النائب طه الناظر مجلس النواب حاملة الطائرات الميسترال ليبيا الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشفى ميداني

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