الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

2.4 % نسبة تراجع الإنتاج الصناعي بالاتحاد الأوروبي

الإنتاج الصناعي في
الإنتاج الصناعي في أوروبا

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا يكشف أسباب تراجع الإنتاج في أوروبا. 

ورصد التقرير أن الإنتاج الصناعي في أوروبا تراجع بأكثر من المتوقع، حيث تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.1%. 

أشار التقرير إلى أن نسبة انخفاض انتاج السلع بمنطقة اليورو في يوليو الماضي وصل لـ2.7%، كما بين التقرير أن نسبة تراجع الإنتاج الصناعي بالاتحاد الأوروبي وصل إلى 2.4%.

وتراجع الإنتاج الصناعي في قطاع السيارات في ألمانيا بنسبة 9%.

انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا

كانت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية أفادت بأن الناتج الصناعي انخفض في يوليو الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات ما يكشف الصعوبات التي يواجهها أقوى اقتصاد في أوروبا.

وقالت الوزارة الألمانية إن الناتج الصناعي المعدل انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو 2023 بعد انخفاضه بنسبة 1.4% في يونيو 2023.

برنامج المراقب الاعلامية دينا سالم الاقتصاد الأوروبي تراجع الانتاج الصناعي منطقة اليورو

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