برلماني: توفير معسكرات إيواء لليبيين بالمنطقة الغربية موقف مصري مشرف

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، على أهمية الموقف المصري المساند والداعم للشعب الليبي، بتوجيهات الرئيس السيسي، لمواجهة تداعيات الإعصار المدمر، وما خلفه من خسائر وتداعيات فادحة.

قرار رئاسي

وأشاد النائب بقرار الرئيس عبدالفتاخ السيسي، بشأن توفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء الليبيين في المنطقة العسكرية الغربية.

ولفت نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته بتوفير معسكرات للمواطنين الليبيين للذين فقدوا منازلهم وعددهم بالآلاف.

وقال نائب الصعيد، إن مصر ترتبط تاريخيا بأشقائها العرب بروابط الدين واللغة والدم، ومصر في لقب الأزمة الليبية للتخفيف عن أهلها.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء في ليبيا، وتوفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء الليبيين في المنطقة العسكرية الغربية

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا: “بشكركم والمنطقة الغربية هى أقرب حاجة للحدود الليبية وبالتالي لو فيه معسكر أو 2 أو 3 للأشقاء فى ليبيا لمن فقدوا المساكن وعددهم ضخم.. وبيتقال إن فيه 20 – 30 ألفًا من الأشقاء فى ليبيا.. فإحنا مع الأشقاء فى ليبيا نساهم فى إيجاد المعسكرات للمواطنين”.