رئيس سلوفاكيا يقاضي رئيس الوزراء السابق بتهمة التشهير

رفعت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا تشابوتوفا، وهى محامية سابقة في مجال الحقوق المدنية وناشطة وحاملة لواء القضايا التقدمية دعوى قضائية ضد روبرت فيكو، الرئيس الشعبوي لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لنشره أكاذيب عنها وسط تصاعد التوترات قبل الانتخابات البرلمانية الرئيسية في البلاد نهاية هذا الشهر.

وانخرط فيكو، رئيس الوزراء السابق في مشاجرة مع أحد منافسيه وأنصاره، وتبادل اللكمات والركلات، بعد أن اقتحم فعالية انتخابية في الهواء الطلق، مما يسلط الضوء على الطبيعة السيئة المتزايدة للصراع السياسي في سلوفاكيا.

وتضع الانتخابات المقررة في 30 سبتمبر فيكو، الذي يتصدر حزبه SMER-SSD، وفقًا لآخر استطلاعات الرأي، منافسة سلوفاكيا التقدمية، التي تحتل المركز الثاني.

الانتخابات في سلوفاكيا

وقال مراقبون إنه على الرغم من أن كلاهما قد يشكلان حكومة ائتلافية، إلا أن فوز فيكو قد يؤدي إلى تغيير حاد في سياسة سلوفاكيا الخارجية وتقويض دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

كانت تشابوتوفا وهى سياسية تقدمية فازت في الانتخابات الرئاسية عام 2019 على برنامج لمكافحة الفساد، هدفا متكررا لحزب فيكو SMER-SSD.

وزعمت فيكو، دون تقديم أي دليل، أنها دمية أمريكية وتدافع عن مصالح جورج سوروس، الممول الأمريكي، وقد تم الادعاء مراراً وتكراراً بوجود مؤامرات أخرى من هذا القبيل خلال الحملات الانتخابية الأخيرة التي قام بها مرشحو SMER والمسؤولون وأحزاب يمينية أخرى.

قال روبرت فيكو إنه يريد إنهاء المساعدة العسكرية لأوكرانيا. تصوير: مارتن ديفيسيك/وكالة حماية البيئة، وقال مكتب تشابوتوفا في بيان: “تدرك الرئيسة أنها كشخصية عامة ملزمة بتلقي مستوى أعلى من الانتقادات لكنها ليست ملزمة بتحمل التنمر العام المتصاعد والاتهامات غير المبررة”.

تابعت "أنها تعتبر مثل هذا الخطاب الذي لا أساس له من الصحة بمثابة إساءة متعمدة لحرية التعبير من أجل التحريض على الكراهية تجاه شخص ما".

وأثارت تشابوتوفا لأول مرة احتمال اتخاذ إجراء قانوني ضد فيكو في وقت سابق من هذا العام بعد أن قالت إنها وعائلتها تلقوا تهديدات بالقتل بعد الادعاءات الكاذبة ضدها.

كان قرارها بعدم الترشح لولاية ثانية في العام المقبل قد خيب آمال التقدميين في سلوفاكيا وأماكن أخرى في أوروبا، حيث كانت تشابوتوفا من أشد المؤيدين للتكامل الأوروبي وحقوق الأقليات ودعم أوكرانيا المجاورة في دفاعها ضد روسيا. وهي السياسية السلوفاكية الأكثر شعبية، وفقا لاستطلاعات الرأي.

ويقول محللون إن سلوفاكيا تشهد استقطابا عميقا بشأن قضايا مثل الهجرة وحقوق الأقليات والحرب في أوكرانيا. وقد حصل فيكو على الدعم من خلال تعهده بصوت عالٍ بالدفاع عن المصالح الوطنية، وإنهاء المساعدة العسكرية لكييف، ومعارضة أي عقوبات على روسيا يمكن أن تضر سلوفاكيا. ودعا حزبه يوم الأربعاء الحكومة إلى بدء عمليات تفتيش على الحدود لوقف التدفق المتزايد للمهاجرين الذين يعبرون من المجر إلى أوروبا الغربية.