الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد توقف 10 سنوات.. مطار طابا يستقبل رحلة "Smart Wings" من سلوفاكيا

وصول الرحلة
وصول الرحلة

استقبل مطار طابا الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة شركة Smart Wings القادمة من مطار براتيسلافا بدولة سلوفاكيا بعد توقفها لأكثر من عشرة أعوام.

واستقبل فريق المطار ركاب الطائرة البالغ عددهم ١٨٨ راكبا ومساعدتهم على سرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتم الترحيب بالطائرة بتقليد Water Salute.

وترأس اللواء محمد راشد، مدير مطار طابا الدولي، فريق من العلاقات العامة بالمطار لاستقبال الركاب، وتسهيل إجراءات الوصول، وتقديم التحية لوصولهم إلى أرض مدينة طابا بتوزيع الهدايا التذكارية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تقوم شركة "نيبتون" بتسيير رحلة أسبوعيًا قادمة من مطار براتيسلافا بسلوفاكي، بهدف تنشيط السياحة بمنتجعات جنوب سيناء السياحية، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وفتح أسواق سياحية جديدة.

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مطار طابا الدولي Smart Wings مطار طابا خط الطيران Water Salute ركاب الطائرة

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