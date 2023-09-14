نهال بلبع ونبيلة مكرم تشهدان ندوة تثقيفية بقصر ثقافة دمنهور

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا، الندوة التثقيفية التى نظمتها محافظة البحيرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بقصر ثقافة دمنهور تحت عنوان "أفهم - أسمع - أتكلم".

وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، وزكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدكتور طارق ملوخية رئيس قسم الصحة النفسية بجامعه الإسكندرية وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من عضوات المجلس القومي للمرأة وممثلى مديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والكنيسة.

حيث هدفت الندوة إلى مناقشة طرق التوعية بالمشكلات النفسية للشباب ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها ومن أهمها زيادة حالات الانتحار واتخاذ خطوات جادة نحو مواجهة قتل النفس باعتبارها مشكلات مجتمعية، وذلك من خلال الإستماع للمواطنين وطرح الحلول والبدائل.

وفى كلمتها رحبت نهال بلبع، بتشريف السفيرة نبيلة مكرم، لمحافظة البحيرة للمرة الثالثة، وكذا تشريف الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة للمحافظة مؤخرًا، مثمنة جهودهما واهتمامهما بكل ما يخص المحافظة ومنها ظاهرة قتل النفس والإقبال على الانتحار باستخدام حبوب الغلة.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة، على مدى خطورة هذا الأمر وضرورة البحث عن طرق العلاج، وكذا العمل على زيادة الوعي بالأمراض النفسية والتى تؤدى للانتحار، و تهيئة أسرة المريض النفسي لفهم المرض وكيفية التعامل معه وذلك للعمل على استقرار المجتمع وتخطي ما يواجهه من مشكلات إجتماعية.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع إلى جهود الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة الانتحار، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والحملات التوعوية، وتطوير الخدمات الصحية والنفسية للمواطنين والحد من انتشار ظاهرة الانتحار، وكذا إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق مبادرة تطوير قري الريف المصري «حياة كريمة» عام 2018، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير المناطق الأكثر إحتياجًا، و قامت الدولة بإطلاق خط ساخن للمساعدة في حالات الانتحار يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، مشيرة إلى دعم محافظة البحيرة لملف الصحة النفسية من خلال التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وعمل الندوات التوعوية وافتتاح المراكز المتخصصة فى هذا المجال لدعم ومساندة الأطفال والشباب لمواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف مرضهم النفسي، مع التركيز على دور الأسرة فى التنشئة الإجتماعية السليمة وإعداد جيل متزن واعي ومدرك لمجريات الأمور من حوله قادر على مواجهة الضغوط التى يواجهها.

وفى كلمتها وجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر والتقدير للدكتورة نهال بلبع لنشاطها الملحوظ وجهودها وتبنيها لكافة القضايا والمشكلات المجتمعية والعمل على حلها، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والكنيسة لتبنى قضية الانتحار وكيفية مواجهتها وتقديم الوعى اللازم للشباب وتقديم النصح لهم، من جانبه أكد طارق ملوخية، على الدور الكبير للدين الإسلامي والمسيحى ومؤسسة "فاهم" فى مواجهه ظاهرة الانتحار، مشيراً إلى دور الضغوطات النفسية فى الإقبال على الانتحار، مؤكداً على ضرورة توفير سبل علاج المرضى النفسيين وتعزيز دمجهم في المجتمع وعمل التوعية اللازمة لهم وتكثيف الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتثقيف عن تلك القضية الهامة.

كما قام الدكتور أسامة البلكى رئيس مجلس الصحة الإقليمى بالبحيرة، بعرض نبذة عن ظاهرة الانتحار بواسطة حبوب الغلة والمنتشرة بالمحافظات الريفية، وأكد على أهمية الوصول إلى أقل معدلات لنسب الانتحار وضرورة التدخل المبكر لحل المشكلة.

وقام بشرح ماهية حبوب الغلة وتركيبها وأضرار الاستخدام السيء والخاطئ لها، وأسباب حدوث الوفاة منها والأعراض الناتجة عنها، مشيراً إلى أن هناك بروتوكول علاج بين وزارة الصحة تتبعه المديرية من شأنه تقييد إستخدام حبوب الغلة، كما أشار إلى أن محافظة البحيرة حققت تقدم ملحوظ حيث قلت نسبة الانتحار بها خلال عام 2023 إلي 27٪.

وقامت الدكتورة نهال بلبع، بعرض تجربة شخصية لأحد الحالات والذى كان يعانى من أمراض جلدية سببت له حرج وتنمر من أهالي قريته مما جعله يقدم على الانتحار، فاحتضنت قضيته واستقبلته بمكتبها ووجهت بعمل عدة ندوات بقريته عن التنمر، والتى أسفرت مع مرور الوقت بعدوله عن فكرة الانتحار وعودته لحياته الطبيعية من جديد.

وفى كلمتها رحبت المهندس زكية رشاد، بالحضور وأكدت على دور ميسرات المجلس ولجان الحماية والأخصائيين، ورجال الدين فى هذا الشأن، مشيرة إلى جهود المجلس فى التدريب حيث تم تدريب 300 قيادة نسائية بنطاق المحافظة.