رئيس الوزراء: التخفيضات على أسعار سلع "أهلًا مدارس" تصل لـ 50%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معرض "أهلا مدارس" يقدم السلع بنسب خصم تتراوح بين 20 إلى 50%.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أنه شاهد المنتجات بنفسه، وهذه المنتجات تبحث عنها الأسرة المصرية، ووجدها بأسعار مناسبة لجميع الفئات، خاصة أسعار الأحذية والملابس والشنط.

وتابع: "الأسعار في متناول كل طبقات الأسرة المصرية"، منوها أن المنافذ والمعارض فرصة لعرض المنتج المصري، الذي أصبح على مستوى عالي ويقدم بأسعار في المتناول.

حريصون على الاطمئنان على الأسعار

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه مع التضخم العالمي وارتفاع الأسعار، تكون هناك شكاوى من الأسعار، لذلك نحن حريصون على الاطمئنان على الأسعار.

وشكر رئيس الوزراء، اتحاد الغرف التجارية على التخفيضات والتي ستستمر، وستتم متابعتها الفترة المقبلة.