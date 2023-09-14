محافظ القليوبية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة فى زيارته الأولى للمحافظة، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين .

في بداية اللقاء رحب محافظ القليوبية، بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية الأولى لمبنى ديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو وذلك من خلال بحث إبرام إتفاقية تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو بكازاخستان، لتعظيم الإستفادة وتبادل الخبرات بين المحافظتين، من حيث الزراعة وتبادل المنتحات الزراعية، علاوة على التعاون المُشترك في مجالات الصناعة والثقافة والرياضة والإنتاج الحيواني.

وأوضح خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، أن جمهورية كازاخستان تشتهر بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، حيث يبلغ إنتاج القمح في جمهورية كازاخستان 20 مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بتوافر جلود الماشية والتي تُستخدم في صناعة الجلود.

وأشار سفير كازخستان، إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية بين القليوبية واتيراو فى جميع المجالات، مُشيراً إلى أن عدد سُكان دولة كازاخستان يبلُغ 20 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه يزور مصر سنويا 200 ألف سائح كازاخستاني، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية تفعيل التعاون المُشترك بين البلدين عامة وبين محافظة القليوبية ومحافظة اتيراو خاصة .

وفي السياق ذاته، أشارالسفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، إلى رغبة جمهورية كازاخستان بزيارة رسمية لمحافظة القليوبية في الثامن من أكتوبر المُقبل لدراسة كافة الإقتراحات للتعاون بين المحافظتين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين الدولتين والنهوض بهما في كثيرٍ من المجالات، موجهاً الدعوة "لمحافظ القليوبية" لزيارة جمهورية كازاخستان للتعرف على كافة معالم الجمهورية وكيفية الإستفاده القصوى والتعاون في كافة المجالات .

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ القليوبية، درع المحافظة لسفير كازاخستان بالقاهرة، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً أن مصر تُعد أجمل مقصد سياحي، كما أهدى السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة كتب عن معالم جمهورية كازاخستان و محافظة أتيراو، مشيداً بحسن إستقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة.