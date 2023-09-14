الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة فى زيارته الأولى للمحافظة، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين .

في بداية اللقاء رحب محافظ القليوبية،  بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية الأولى لمبنى ديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو وذلك من خلال بحث إبرام إتفاقية تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو بكازاخستان، لتعظيم الإستفادة وتبادل الخبرات بين المحافظتين، من حيث الزراعة وتبادل المنتحات الزراعية، علاوة على التعاون المُشترك في مجالات الصناعة والثقافة والرياضة والإنتاج الحيواني.

وأوضح خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، أن جمهورية كازاخستان تشتهر بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، حيث يبلغ إنتاج القمح في جمهورية كازاخستان 20 مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بتوافر جلود الماشية والتي تُستخدم في صناعة الجلود.

وأشار سفير كازخستان، إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية بين القليوبية واتيراو فى جميع المجالات، مُشيراً إلى أن عدد سُكان دولة كازاخستان يبلُغ 20 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه يزور مصر سنويا 200 ألف سائح كازاخستاني، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية تفعيل التعاون المُشترك بين البلدين عامة وبين محافظة القليوبية ومحافظة اتيراو خاصة .

وفي السياق ذاته،  أشارالسفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، إلى رغبة جمهورية كازاخستان بزيارة رسمية لمحافظة القليوبية في الثامن من أكتوبر المُقبل لدراسة كافة الإقتراحات للتعاون بين المحافظتين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين الدولتين والنهوض بهما في كثيرٍ من المجالات، موجهاً الدعوة "لمحافظ القليوبية" لزيارة جمهورية كازاخستان للتعرف على كافة معالم الجمهورية وكيفية الإستفاده القصوى والتعاون في كافة المجالات .

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ القليوبية،  درع المحافظة لسفير كازاخستان بالقاهرة،  معرباً عن سعادته بهذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً أن مصر تُعد أجمل مقصد سياحي، كما أهدى السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة كتب عن معالم جمهورية كازاخستان و محافظة أتيراو، مشيداً بحسن إستقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة.

محافظ القليوبية درع المحافظة السفير خيرات تعاون مشترك عبدالحميد الهجان

مواد متعلقة

عاطل يطعن "حلاق" في مشاجرة بسبب محل بالقليوبية

أمطار متوسطة تسقط على القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية في شبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر

انتشال جثة شخص لقى مصرعه في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان بالقليوبية

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس