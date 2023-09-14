الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظتى أسيوط والجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك شقيق أحدهما" بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهما ( 4,600,000 ملايين جنيه) مخبأة داخل إطار كبير الحجم من الصاج موضوع بالمكان المخصص للإطار الاحتياطى للسيارة "الاستبن"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول زايد بالجيزة).

بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وبحوزتهما (6,795,000 مليون جنيه - 200 ألف دولار أمريكى)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى .. كما أرشدا عن (291 ألف دولار أمريكى - 4830 ريال قطرى) داخل حقيبة بسيارة ملك أحدهما.

الداخلية 4 أشخاص الاتجار النقد الأجنبي السوق المصرفي اسيوط الجيزة

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