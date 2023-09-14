الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الداخلية الليبى لـ"القاهرة الإخبارية": نخشى تحول درنة إلى "منطقة موبوءة"

عصام أبوزريبة
عصام أبوزريبة

كشف عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بـالحكومة الليبية، آخر تطورات الأوضاع جراء عاصفة دانيال، مؤكدًا أن الوضع كارثي ولم يحدث في تاريخ ليبيا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم تقسيم المناطق المنكوبة إلى مربعات عدة وكل مربع له فريق أمني خاص به، مرددًا: “ما زلنا نتلقى عشرات البيانات عن مفقودين في مدينة درنة”، مؤكدًا أن قنوات الاتصال عن طريق مديريات الأمن.

أعداد الضحايا في درنة يتزايد بشكل كبير

وتابع: "هناك العديد من الطرق دمرتها الفيضانات، ما صعب عملية الوصول إلى بعض المناطق المتضررة"، مشيرًا إلى أن أعداد الضحايا في درنة يتزايد بشكل كبير.

وواصل عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية: "نخشى أن تتحول بعض المناطق إلى مناطق موبوءة، لذا نتعامل بدقة وحذر وسرعة في الوقت ذاته".

الداخلية الليبية وزير الداخلية الليبية ليبيا سيول ليبيا إعصار دانيال

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