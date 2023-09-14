كاتبة صحفية: مصر حركت جيشًا كاملًا لإغاثة الليبيين

علقت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، على إرسال مصر مساعدات إنسانية للأشقاء في ليبيا وجهود الدولة في استعادة جثامين المصريين المتوفين في ليبيا نتيجة لإعصار “دانيال” الذي دمر مساحات شاسعة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، “ليس جديدًا على مصر تقديم يد العون لكل أشقائها ولكن المذهل هذه المرة هو سرعة الاستجابة والاستعداد المسبق لمثل هذه الكوارث”.

وأضافت أن يد العون التي قدمتها مصر للأشقاء في ليبيا ليست غريبة على القيادة السياسية المصرية، موضحًا أن كل وسائل الإعلام الدولية نقلت وقالت إن مصر حركت جيشًا كاملًا لإغاثة الليبيين.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في إنقاذ عدد من المحاصرين في درنة منذ وصول المساعدات الإنسانية المصرية، أمس، ووصول فرق الانقاذ.