محاكمة سياسى فى ألمانيا بتهمة استخدام شعار نازى

يَمثُل عضو بارز في حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، للمحاكمة بتهمة استخدام عبارة نازية محظورة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

واتُهم بيورن هوكي، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية تورينجيا الشرقية، بنشر شعار استخدمه الجناح شبه العسكري للحزب النازي، كتيبة العاصفة، عمدًا في خطاب ألقاه خلال تجمع انتخابي في مايو 2021.

واتُّهم هوكي بأنه أنهى خطابه بعبارة "كل شيء من أجل ألمانيا"، مع علمه بارتباطاتها عندما قالها.

بموجب القانون الألماني، يُحظر استخدام الشعارات والدعاية والرمزية المرتبطة بالمنظمات المناهضة للدستور، مثل الحزب النازي أو المنظمات الإرهابية الأخرى، في جميع السياقات باستثناء السياقات التاريخية والتعليمية.

وتزامنت التهم الموجهة إلى هوكي مع استطلاع للرأي في ولاية براندنبورغ الشمالية أظهر أن حزب البديل من أجل ألمانيا يتقدم هناك للمرة الأولى.

وعندما سُئلوا عن الحزب الذي سيصوتون فيه إذا أجريت انتخابات الأحد، قال 32% من المشاركين في الاستطلاع إنه حزب البديل من أجل ألمانيا، يليه 20% الحزب الديمقراطي الاشتراكي، و18% الحزب الديمقراطي المسيحي.

وبراندنبورغ، التي ستذهب إلى صناديق الاقتراع العام المقبل، هي الآن الولاية الرابعة التي يتقدم فيها الحزب.

تجمع حزبى ضم حوالى 250 شخصًا

وألقي خطاب هوكي أمام الجمهور في تجمع حزبي ضم حوالي 250 شخصًا في ميرسبورج بولاية ساكسونيا أنهالت. وكان الشعار الكامل الذي استخدمه هو: "كل شيء من أجل وطننا، كل شيء من أجل ساكسونيا- أنهالت، كل شيء من أجل ألمانيا".

ويخضع سياسي آخر من حزب البديل من أجل ألمانيا للتحقيق لاستخدامه شعار "كل شيء من أجل ألمانيا" على ملصق الحملة الانتخابية قبل الانتخابات البافارية في 8 أكتوبر.

وأدان ستيفان بروتشكا، رئيس الحزب في الولاية الجنوبية، هذه الخطوة، وقال: "هناك عبارات معينة لا ينبغي استخدامها ببساطة، ومن بينها عبارة: كل شيء من أجل ألمانيا".

وقال متحدث باسم محكمة هالي الإقليمية في ولاية ساكسونيا- أنهالت، إنها أعطت الضوء الأخضر للمدعين العامين لمواصلة الاتهامات الموجهة ضد هوكي.

ويُمنع عليه محاولة تجاوز قرار رفع القضية إلى المحكمة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد، وقال محاميه في وقت سابق إن استخدام موكله هذا الشعار لا يستدعي الملاحقة القضائية.

وفي الأسبوع الماضي، صوّت المشرعون لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن هوكي بتهم منفصلة بالتحريض الجنائي، بعد أن زعم ممثلو الادعاء أنه حرض على الكراهية العنصرية في عام 2022 عندما ربط المهاجرين المسلمين بهجوم عنيف في مدينة لودفيغسهافن بجنوب غرب البلاد.

كقاعدة عامة، يتمتع أعضاء برلمان الولاية بالحماية من الملاحقة القضائية، ولا يمكن السماح بإجراء التحقيقات الجنائية والتهم الموجهة إليهم إلا بقرار من لجنة برلمانية.

وينتمي هوكي إلى جناح "فلوجل" القومي الشعبي في حزب البديل من أجل ألمانيا، والذي صنفته الاستخبارات المحلية على أنه "متطرف يميني محقق". لقد تصدر عناوين الأخبار بانتظام في الماضي بسبب آرائه الصريحة، بما في ذلك إثارة النظريات التعديلية حول ماضي ألمانيا النازي.

وفي 2018، أشار إلى النصب التذكاري للمحرقة في وسط برلين باعتباره "نصبًا تذكاريًا للعار".

وقال في وقت سابق إن على ألمانيا أن تقوم "بتحول 180 درجة" فيما يتعلق بكيفية تذكرها ماضيها، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى نظرة أكثر إيجابية واحتفالية لتاريخها.

وأشار استطلاع الخميس، الذي أجراه معهد الأبحاث وشركة إنفراتست ديمب بتكليف من المذيعين آر بي بي 24 وأنتين براندنبورغ، إلى أن أكبر تهديد سياسي لحزب البديل من أجل ألمانيا يمثله اليسار المتطرف.

استطلاع للرأى

وأظهرت استطلاعات الرأي أن 44% من ناخبي براندنبورغ سيرحبون بتشكيل حزب يساري جديد، وسط توقعات بأن سارة فاغنكنخت من حزب "دي لينك" تخطط لتشكيل فصيل منشق.

ولطالما فكرت فاغنكنخت في هذه الفكرة، وكثيراً ما أشارت إلى هدفها الصريح المتمثل في جذب الناخبين الساخطين بعيداً عن حزب البديل من أجل ألمانيا. ومثل حزب البديل من أجل ألمانيا، أبدت تعاطفا تجاه فلاديمير بوتين، وهي مناهضة للهجرة.