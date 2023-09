معهد علوم البحار يختتم دورة تدريبية بزيارة لميناء بورتوفيق بالسويس

اختتم معهد علوم البحار فرع خليجي السويس والعقبة، اليوم الخميس، دورة تدريبية تحت عنوان: البحار المصرية سبل الحوكمة والقانون والادارة من أجل مستقبل مستدام" The Egyptian Seas: Governance, Law, and Management for a Sustainable Future ، يأتي ذلك في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI).

حيث أقيمت الدورة بفرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع خليجي السويس والعقبة، بقاعة الدكتور ايهاب بيبرس خلال الفترة من 11– 14 سبتمبر 2023، تحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور عمرو زكريا – رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاستاذ الدكتور احمد عبد الحليم مدير فرع خليجي السويس والعقبة.

وشهدت فعاليات الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات المتخصصة فى مجال البيئة البحرية وعلوم البحار.

حيث شمل اليوم الثانى والثالث بمجموعة من محاضرات حول أصل المحيطات والذى تحدث فيها الدكتور أحمد الجندى استاذ مساعد معمل الجيولوجيا بالمعهد.

والمحاضرة الثانية للدكتور ياسر جنيد استاذ مساعد معمل الطبيعة البحرية حول الحياة تحت الماء وبعدها محاضرة الدكتور أحمد ابوسيف استاذ مساعد بفرع القناطر بمحاضرة حول الاستزراع المائى فى مصر.

واستهلت محاضرات اليوم الثانى بمحاضرة للدكتورة ايمان ممدوح استاذ مساعد معمل الوراثة بفرع الإسكندرية حول أهمية الوراثة فى تسجيل الموارد الحية كما تحدث الدكتور طارق الجزيرى استاذ الطبيعة البحرية بمعهد الإسكندرية حول مصادر الطاقة المتجددة .

واختتم محاضرات اليوم الثانى الدكتور حسام الدين السيد استاذ مساعد الجيولوجيا بفرع الإسكندرية حول الديناميكية الساحلية.

وبدأ اليوم الثالث بمحاضرة للاستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع السويس واستاذ الكيمياء بالمعهد حول النفط والغاز وتناولت محاضرة الاستاذ الدكتور خالد المصيلحي نظرة عامة على الضغوط البشري على البيئة الساحلية والبحرية على نطاق عالمى.

واستكملت محاضرات اليوم مع الدكتور محمد الصاوى استاذ مساعد الكيمياء البحرية بفرع السويس حول التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وتأثير التغير المناخى على كيمياء المحيطات وتحدث الدكتورة هبة عز بعمل الكيماء حول تسرب النفط.

واختتمت محاضرات اليوم بمحاضرة للدكتور محمد الشاهد استاذ الاقتصاد بجامعة السويس حول الاقتصاد الازرق.

وفى نهاية اليوم تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات لإقامة محاكاة الترسيم الحدود البحرية وهذا من خلال التدريب على مجموعة من الخرائط البحرية وذلك تحت إشراف الدكتورة لمياء إسماعيل محمدين رئيس مديرى المعهد الدولى للمحيطات والأستاذ المساعد بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد .

وفى اليوم الرابع والأخير تم تنظيم زيارة إلى ميناء بورتوفيق البحرى وكان فى الاستقبال القبطان محمد الشيخ مدير حركة الملاحة داخل الميناء حيث تم مشاهدة مناورة حريق داخل إحدى السفن.

حيث تم شرح عن تاريخ وتطوير الميناء خلال الفترة المقبلة وفى ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين بحضور السيد الأستاذ الدكتور مدير فرع السويس والدكتورة رئيس مديرى المعهد الدولى للمحيطات.

