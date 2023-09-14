تحرير 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة فى مركز ديروط بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها الوحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حمايك المستهلك ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

شن حملات لضبط الأسواق

كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري لشن حملات مفاجئة على كل منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها المواصفات، ووضع الأسعار على كل المنتجات، واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات، ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة مكبرة برئاسة محمود نجار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين ديروط وبمشاركة حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوى، نائبي رئيس المركز ومحمود أنور سيد، مدير الرقابة التجارية، ومحمود حسن زكي، مدير الرقابة التموينية، ونصر الدين ناجي، مدير الإشغالات، وأحمد بهلول، مدير إدارة رخص المحلات التجارية ومسئولي الإعلانات وشئون البيئة، أسفرت عن تحرير 34 محضرا تموينيا متنوعا منها "محضر حيازة نخاله خشنة دون بيانات- بيع سجائر بدون فواتير- محضر بيع سجائر بأزيد من السعر- عدم إعلان أسعار محلات ومطاعم- عدم حمل شهادة صحية- محضر نظافة- محضر إشغال طريق- عدم وجود شهادة صحية- محلات تدار بدون ترخيص"، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن اللواء عصام سعد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام "2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088" أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم “01000623873”، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية