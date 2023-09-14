الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تستقبل الوفد الهولندى لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لرفع الاستدامة الخدمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد ممثلي برنامج التنمية المحلية وشركاء المياه الهولنديين واتحاد البلديات الهولندية والهادفين إلى رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق العمرانية، ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استقبل المهندس على الشرقاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ممثلي الوفد الهولندي السيد كرستيان أنطون، والسيد مارك، واستعرض الشرقاوى خلال اللقاء أهم إجراءات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة والبنية التحتية المسجلة في نظام المعلومات الجغرافية، وأهم إجراءات ربطها مع تطبيق SCADA والأنظمة المستخدمة للخط الساخن، وأهمية تحديث نظم المعلومات الجفرافية وإضافة بيانات جديدة.

رئيس الشركة: نسعى لرفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي

وصرح الشرقاوى بأن الشركة تسعى إلى تحقيق تبادل أكثر للخبرات بهدف رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي، امتثالًا لما يسعى برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر لتحقيقه.

وكان قد أجرى في وقت سابق المهندس علي الشرقاوي، جولة تفقدية بالمقرات الإدارية للشركة، وذلك لمتابعة الأحداث القائمة ببيئة العمل، لتعزيز العمل اللائق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق ثقافة التعاون بين العاملين وأصحاب الأعمال؛ ضمانًا لتحقيق أعلى مستويات إنتاجية يمكن الوصول إليها على مستوى كل القطاعات.

وفي سياق متصل، أكد الشرقاوي أن جميع مراكز خدمة العملاء بالشركة على أتم استعداد لاستقبال شكاوى العملاء، والعمل على حلها في إطار هوية موحدة على مستوى الشركة، مشيدًا بكفاءة مراكز خدمة العملاء المزودة بأحدث البرامج من حيث استقبال العملاء وتنظيم دخولهم وميكنة البيانات على الأجهزة، حفاظًا على حق العميل وتقنين وضعه بصفة قانونية تضمن محاسبته وفق اللوائح المعمول بها تحت توجهات الشركة القابضة للمياه.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برنامج التنمية المحلية واتحاد البلديات الهولندية وزارتي التنمية المحلية والاسكان نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة

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