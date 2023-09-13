رئيس "مياه أسيوط" يتفقد المقرات الإدارية للشركة لمتابعة سير العمل

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب، المقرات الإدارية للشركة وذلك لمتابعة الأحداث القائمة ببيئة العمل، لتعزيز العمل اللائق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق ثقافة التعاون بين العاملين وأصحاب الأعمال؛ ضمانًا لتحقيق أعلى مستويات إنتاجية يمكن الوصول إليها على مستوى كافة القطاعات.



مراكز خدمة العملاء مستعدة لاستقبال شكاوى العملاء

وأكد الشرقاوي أن جميع مراكز خدمة العملاء بالشركة على أتم استعداد لاستقبال شكاوى العملاء والعمل على حلها في إطار هوية موحدة على مستوى الشركة، مشيدا بكفاءة مراكز خدمة العملاء المزودة بأحدث البرامج من حيث استقبال العملاء وتنظيم دخولهم وميكنة البيانات على الأجهزة، حفاظا على حق العميل وتقنين وضعه بصفه قانونية تضمن محاسبته وفق اللوائح المعمول بها تحت توجهات الشركة القابضة للمياه.

وأوضح رئيس الشركة أن مصلحة العملاء وجودة الأداء الخدمي فوق كل الاعتبارات، آملا أن يتحد الجميع ليعود النفع على الصالح العام، وتتحقق الطفرة المرجوة للبيئة التنموية الداعمة لوجه المستقبل المشرق.

وتفقد في وقت سابق المهندس على الشرقاوي، ورشة الملابس بمحطة مياه المعلمين والتي تشمل على ٧ ماكينات لزوم الخياطة وماكينة مقص دار مقاس ١٠، موضحا أن هذه الماكينات تعمل بصورة أوتوماتيكية، بالإضافة إلى جهاز للبخار.

وأضاف أن إنشاء ورشة الملابس يأتي بهدف تنفيذ المهام الخاصة بالشركة وتوفير النفقات وتحقيق الأرباح، والتي ضمن خطة الشركة في إدارة مواردها واستثمارها في زيادة الإيرادات، بجانب تغطية المصروفات التي تتطلبها الأعمال بالشركة من الشبة والكلور وغيره.

ونوه بأن هذه الورشة تأتى لمحاولة الموازنة بين المصروفات والإيرادات، حيث سيتم تنفيذ زي موحد لجميع العاملين بالشركة لخلق هوية موحدة لهم.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة