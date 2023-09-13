الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد المقرات الإدارية للشركة لمتابعة سير العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب، المقرات الإدارية للشركة وذلك لمتابعة الأحداث القائمة ببيئة العمل، لتعزيز العمل اللائق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق ثقافة التعاون بين العاملين وأصحاب الأعمال؛ ضمانًا لتحقيق أعلى مستويات إنتاجية يمكن الوصول إليها على مستوى كافة القطاعات.


مراكز خدمة العملاء مستعدة لاستقبال شكاوى العملاء

وأكد الشرقاوي أن جميع مراكز خدمة العملاء بالشركة على أتم استعداد لاستقبال شكاوى العملاء والعمل على حلها في إطار هوية موحدة على مستوى الشركة، مشيدا بكفاءة مراكز خدمة العملاء المزودة بأحدث البرامج من حيث استقبال العملاء وتنظيم دخولهم وميكنة البيانات على الأجهزة، حفاظا على حق العميل وتقنين وضعه بصفه قانونية تضمن محاسبته وفق اللوائح المعمول بها تحت توجهات الشركة القابضة للمياه.

وأوضح رئيس الشركة أن مصلحة العملاء وجودة الأداء الخدمي فوق كل الاعتبارات، آملا أن يتحد الجميع ليعود النفع على الصالح العام، وتتحقق الطفرة المرجوة للبيئة التنموية الداعمة لوجه المستقبل المشرق.

وتفقد في وقت سابق المهندس على الشرقاوي، ورشة الملابس بمحطة مياه المعلمين والتي تشمل على ٧ ماكينات لزوم الخياطة وماكينة مقص دار مقاس ١٠، موضحا أن هذه الماكينات تعمل بصورة أوتوماتيكية، بالإضافة إلى جهاز للبخار.
وأضاف أن إنشاء ورشة الملابس يأتي بهدف تنفيذ المهام الخاصة بالشركة وتوفير النفقات وتحقيق الأرباح، والتي ضمن خطة الشركة في إدارة مواردها واستثمارها في زيادة الإيرادات، بجانب تغطية المصروفات التي تتطلبها الأعمال بالشركة من الشبة والكلور وغيره.
ونوه بأن هذه الورشة تأتى لمحاولة الموازنة بين المصروفات والإيرادات، حيث سيتم تنفيذ زي موحد لجميع العاملين بالشركة لخلق هوية موحدة لهم.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
المهندس على الشرقاوي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى تطبيق ثقافة التعاون بين العاملين وأصحاب الأعمال مراكز خدمة العملاء إستعداد لإستقبال شكاوى العملاء استقبال العملاء وتنظيم دخولهم

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يبحث أنشطة معسكر ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببنى سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

يخدم أكثر من 11 مليون نسمة.. اجتماع وزارى لمتابعة تطوير مصرف "كيتشنر"

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (2)

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟