الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسن سليمان: مصر لا تنتظر مَن يستغيث بها لأنها سبّاقة فى دعم الأشقاء

الدكتور حسن سليمان
الدكتور حسن سليمان

قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن مصر لا تنتظر من يستغيث بها، لأنها سباقة في دعم ومساندة الأشقاء عند التعرض لأي أزمة أو كارثة.

وأضاف سليمان، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أسعدني جدًا ما حدث من مصر في التلبية الفورية دون طلب، هناك بعض الدول قالت لم نستدعى لشيء في مثل هذه الأمر" مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى استدعاء.

وتابع: "الشهامة والمروءة تقتضي منك عندما ترى مثل هذا الأمر فلا تنتظر من يستغيث بك وإنما تتعجل سريعًا في إنقاذ من يحتاج عن طريق مدهم بما يريدون وهذا ما حدث من القيادة المصرية بالفعل".

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: نشد على أيدي أهالي المغرب وليبيا في مصابهما الأليم

واستكمل رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: "نشد على أيدي أهالي المغرب وليبيا في مصابهما الأليم ونبعث إليهم بخالص العزاء والدعوات، وعزاؤنا الوحيد أن جميع الوفيات من الشهداء؛ حيث إن الشهداء أصناف مختلفة".

وأشار إلى أن الأمر ليس دعمًا ماديًا فقط وإنما ما تفعله مصر لون من ألوان الشعور بالشعب الليبي وما يمرون به وهذا معنى الوقوف بجانب من أصيب بأزمة أو كارثة.

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