الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قبائل مطروح تكشف تفاصيل مبادرة دعم المتضررين الليبيين من إعصار دانيال

اعصار ليبيا
اعصار ليبيا

كشف الشيخ فتحي العاصي، أحد أبناء قبائل مطروح، عن تفاصيل إطلاق قبائل مطروح مبادرة لدعم المتضررين من إعصار دانيال بدولة ليبيا، والذي ضرب الدولة، الجمعة الماضية، وخلف العديد من الضحايا تجاوز عددهم 7000 حتى الآن.

وقال “العاصي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية القناة الأولى، اليوم الخميس، إنه مع بداية الكارثة جهزنا المساكن والشقق وجهزنا فندقًا في السلوم، مضيفًا :"معتادون على هذا الأمر مع أشقائنا في ليبيا، وأن نكون يدًا واحدة في الأزمات، وعندما وقعت هذه الكارثة العالمية أفجعتنا جميعًا وانهارت السدود وكان هناك البعض الذي يتعامل مع هذا الأمر أنه مجرد كميات أمطار قليلة".

أحد أبناء مطروح: علمنا جيدًا أننا أمام كارثة كبيرة

وتابع أحد أبناء قبائل مطروح: “علمنا جيدًا أننا أمام كارثة كبيرة وقررنا تقديم المساعدة بقدر الإمكان وفتحنا الشقق وجهزنا حوالي 3000 كفن والكل تجاوب معنا مثل رجال الأعمال وأهل البلد بعدما وجهت القيادة السياسية بتقديم الدعم لليبيا والمغرب بالأمس”.

تفاصيل إطلاق قبائل مطروح إطلاق قبائل مطروح دعم المتضررين إعصار دانيال ليبيا

الأكثر قراءة

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

"الرى": المصريون يهدرون 9 لترات مياه فى الدقيقة أثناء غسل أسنانهم

"الإسكان": الدولة تبنت خطة طموحة لإنشاء وتطوير 47 مدينة منذ 2014

السعودية تعلن إعدام "البلوى" و"العزونى" بتهمة الخيانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس