قبائل مطروح تكشف تفاصيل مبادرة دعم المتضررين الليبيين من إعصار دانيال

كشف الشيخ فتحي العاصي، أحد أبناء قبائل مطروح، عن تفاصيل إطلاق قبائل مطروح مبادرة لدعم المتضررين من إعصار دانيال بدولة ليبيا، والذي ضرب الدولة، الجمعة الماضية، وخلف العديد من الضحايا تجاوز عددهم 7000 حتى الآن.

وقال “العاصي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية القناة الأولى، اليوم الخميس، إنه مع بداية الكارثة جهزنا المساكن والشقق وجهزنا فندقًا في السلوم، مضيفًا :"معتادون على هذا الأمر مع أشقائنا في ليبيا، وأن نكون يدًا واحدة في الأزمات، وعندما وقعت هذه الكارثة العالمية أفجعتنا جميعًا وانهارت السدود وكان هناك البعض الذي يتعامل مع هذا الأمر أنه مجرد كميات أمطار قليلة".

أحد أبناء مطروح: علمنا جيدًا أننا أمام كارثة كبيرة

وتابع أحد أبناء قبائل مطروح: “علمنا جيدًا أننا أمام كارثة كبيرة وقررنا تقديم المساعدة بقدر الإمكان وفتحنا الشقق وجهزنا حوالي 3000 كفن والكل تجاوب معنا مثل رجال الأعمال وأهل البلد بعدما وجهت القيادة السياسية بتقديم الدعم لليبيا والمغرب بالأمس”.