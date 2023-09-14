الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"لولا دعم الدولة ما كنت هنا".. "راغب" من منجد أفرنجي إلى صاحب مصنع مخلفات نخيل

احمد راغب صاحب مصنع
احمد راغب صاحب مصنع تدوير المخلفات الزراعية

قال الشاب أحمد راغب، أحد شباب الوادي الجديد، إنه في غاية السعادة باهتمام الدولة بأفكار الشباب ودعمهم الكامل بإنشاء المشروعات التي تخدم كافة فئات المجتمع، فمنذ عام 2018 وقت حريق قريتي الراشدة بمركز الداخلة، قررت حينها محاولة إنقاذ هذه القرية من الحرائق المستمرة والتي في الغالب تكون من حرق مخلفات النخيل داخل المزارع لنظافة النخيل بدلا من نقلها لمكان بعيد ودفنعا للتخلص منها وهذه العمليه تكلف مصاريف نقل باهظة للمزارعين.

وأضاف راغب في حديثة لـ"الدستور": “عرضت الفكرة على القيادة السياسية متمثلة في اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في محاولة إنهاء معاناة هذه القرية التي تتغرض بصفه مستمرة للحرائق السنوية بسبب حرق مخلفات النخيل داخل الحقول والمزارع بإفتتاح مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وشراء هذه المخلفات من المزارعين لعدم حرقها والتخلص الأمن لها وإعادة إستخدامها مرة اخري كعلائق للحيوانات ودخولها في صناعة الأخشاب بعد فرمها وصناعة الأسمدة العضوية للأراضي الزراعية".

الدولة منحتني قطعة أرض لإقامة المشروع

وأكد راغب أنه على الفور تمت الموافقة من محافظ الوادي الجديد على منحي قطعة أرض بنظام التملك للبدء في المشروع للتخلص من مخلفات النخيل وإعادة استخدامها مرة أخرى في صناعة خام البيتموس وعمل المخصبات الزراعية الكومبوست، وكذلك دخول مخلفات فرم النخيل في صناعة الأخشاب mdf وعلائق للحيوانات أيضاً.

وأوضح راغب أنه لولا دعم الدولة المصريه والايمان بأفكار الشباب والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب ما كنت هنا، فتعمل الدولة المصرية على تبني أفكار الشباب وتحويلها إلي مشروعات كبري على أرض الواقع وتجربتي خير دليل وشاهد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي التقيته بإحدى المعارض الكبرى التي تقام على الأراضي المصرية لتسويق المنتحات والآلات الزراعية.

الدولة المصرية نجحت في التفات الأنظار إلى الوادي الجديد كمنطقة استثمار زراعي

وآشار راغب أن الدولة المصرية نجحت في الكثير من المجالات بكافة القطاعات التي تؤهلها لمركز متقدم بين الدول النامية والدول المتقدمة في القريب العاجل فحجم شبكة الطرق وإقامة مشروعات الحرير والنخيل والتوسع الزراعي في منطقة شرق العوينات وتوشكى ستجعل مصر سلة غذاء العالم تحت قيادة رئيس يعمل من أجل الوطن والمواطن وبناء الجمهورية الجديدة لكل المصريين.

إهتمام الدولة بأفكار الشباب مخلفات النخيل دعم الدولة المصرية الايمان بأفكار الشباب الدفع بعجلة الإنتاج توفير فرص عمل للشباب شباب الوادي الجديد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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