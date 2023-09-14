الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة شاب بأطفيح وإصابة 5 مواطنين في حادث سير بالبحيرة

ارشيقية
ارشيقية

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بأطفيح، بعد تعرضه للغرق منذ عدة أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبيّن أن شابا تم تحديد هويته، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة في نهر النيل. 

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وبعد مرور عدة أيام على مصرعه، تم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

5 مصابين في حادث بصحراوي البحيرة

أصيب 5 مواطنين بكسور وجروح مختلفة اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبيّن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون على حدود محافظة المنوفية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

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