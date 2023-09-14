أطفال بشاير الخير يزورن لمتحف الإسكندرية القومي في عيده الـ20

نظمت مدينة بشاير الخير 1-2 زيارة خارجية وتثقيفية لأطفالها للتعرف على معالم مدينة الإسكندرية والتعرف على تاريخها الاثري والتراثي، وذلك احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاح متحف الإسكندرية القومي.

وقال العقيد أحمد عبد العزيز مدير مدينة مدير مدينة بشاير الخير 1-2 ومدير أمن المشروع، إننا نهتم باستمرار لتنظيم عدد من الجولات التعريفية لأطفال مدينة بشاير الخير وذلك تحفيزا لهم، ولتحقيق مبدأنا في الدمج المجتمعي للتعرف على تاريخ مدينتهم المحفوظ في المتاحف والمزارات السياحية والأثرية، وأيضا جولاتهم بأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية.

تكريم أولاد وبنات المدينة المتفوقين دراسيا

وتابع أن أطفال مدينة بشاير الخير تفقدوا مقتنيات متحف الإسكندرية القومي، وسط سعادة غامرة حيث تعد هذه المرة الأولى لهم فى زيارة المتحف المتنوعة بين الاثار الإسلامية والقبطية والفرعونية، وأيضا قاعة الاثار الغارقة، مشيرا إلى أنه على هامش الزيارة تم تكريم أولاد و بنات المدينة المتفوقين دراسيا و توزيع شهادات التقدير عليهم مما يعد دافعا لهم لاستكمال دراستهم بتفوق.

وأشار إلى أنه سبق لجولة المتحف القومي جولة الى مدينة العلمين الجديدة والتي تعد واجهه مشرفه لمصر، ليتعرف الأطفال كيف استطاعت الدولة المصرية بكل هذا العمل والجهد محو ذكريات الماضي من تحويلها من أرض الألغام لواحده من اهم المدن السياحية داخلية وخارجيا.

وتابع، ان تلك الجولات التعريفية تأتي لتنمية الشعور الوطني لدى أطفال المدن المطورة لبشاير الخير، هو خروجهم خارج حدود المدينة السكنية واطلاعهم على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، وذلك تنفيذا لتوجه الدولة والقيادة السياسية بضرورة قيام أطفال و شباب المدن المطورة بزيارة ورؤية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة على أرض الواقع.

جولة اطفال بشاير الخير

جولة اطفال بشاير الخير

جولة اطفال بشاير الخير