قيادى بمستقبل وطن: تصريحات الرئيس حول المساعدات لليبيا تؤكد صلابة الدور المصرى إقليميًا

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول المساعدات التي تقدمها مصر للشعب الليبى لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال تكشف حجم الدعم الضخم الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الليبيين.

ووجه الرئيس السيسي بالإسراع بعمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى إرسال وفد عسكرى مصرى برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لليبيا لتنسيق تقديم أوجه الدعم اللوجستى والإغاثة الإنسانية العاجلة، موضحا أن مصر توفر معسكرات لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء الليبيين.

شعور الدائم بالمسئولية تجاه الأشقاء

وقال "رزق" إن تصريحات الرئيس السيسي حول المساعدات المصرية بليبيا تؤكد صلابة الدور المصري إقليميا باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاهها، لذلك تكون دائما أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، خاصة أن القيادة السياسية لم تدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات لليبيين، في ظل احتياج الدولة الليبية الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى للأسر التى تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة لهم، وهو ما تعمل عليه مصر خاصة أنها كانت من أولى الدول التي أرسلت المساعدات لليبيا.

تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جوا وبحر

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية لا تتأخر بأي وقت فى تقديم المساعدات للدول الأشقاء، دائما تقدم كل الدعم لهم ومواقفها التاريخية على مر العصور تؤكد ذلك، موضحا أن مصر تؤكد التزامها تجاه أشقائها في كل الأوقات، وحرصها على التضامن وتقديم الدعم لهم في الأزمات والمحن، خاصة مع توجيهات الرئيس السيسى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا، وتأكيد الرئيس أيضا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء لمواجهة الكوارث الطبيعية.

نموذج في دعم كافة الدول العربية

وأوضح "رزق" أن الرئيس السيسي أكد خلال تصريحاته للرأى العام المصرى والعربى أن مصر حريصة على تقديم المساعدة بجميع الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطى هذه المحنة الصعبة، خاصة أن مواقف مصر تاريخية تجاه جميع الدول العربية، وتعد نموذجا في دعم كافة الدول العربية لمواجهة الأزمات، مطالبا دول العالم بضرورة التحرك لتقديم الدعم لليبيين، وسرعة التحرك لتقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات، فى مواجهة الأزمة الكبرى، ليتجاوز الليبيون محنتهم بكل خير وسلام.