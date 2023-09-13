ملتقى «شباب مصر»: ندعم السيسى لولاية رئاسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

أطلق حزب مستقبل وطن، الملتقى الشبابى الأول من نوعه تحت شعار «ملتقى شباب مصر.. مشاركة من أجل الوطن» من تنظيم أمانة الشباب المركزية، برئاسة أحمد حسام عوض، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومشاركة ممثلى شباب الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، ومنها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، وتحالف الأحزاب المصرية، وحزب المؤتمر، وحزب الحرية المصرى، وأسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد شباب العمال، وبرلمان شباب مصر.

وبعد الاستماع إلى مشاركات متنوعة من كل الكيانات الشبابية، خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات فى مقدمتها: دعم شباب الأحزاب والكيانات السياسية، لإعادة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة، إلى جانب البدء فى تنفيذ سلسلة من اللقاءات الشبابية فى الفترة المقبلة، على مستوى المحافظات بالاشتراك بين الأحزاب والكيانات، فضلًا عن افتتاح أكاديميات مستقبل وطن لخدمة الشباب فى جميع المحافظات.

وزير الرياضة: توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية أولوية

وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشكر لحزب مستقبل وطن على المبادرة بتنظيم الملتقى الشبابى الأول من نوعه، معتبرًا أنه بداية حراك كبير، وقال إن الدولة المصرية ماضية فى دعم الشباب منذ عام ٢٠١٤، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كل سبل الدعم للشباب، مشددًا على أهمية توعيتهم بضرورة المشاركة السياسية الحقيقية، وتفعيل دورهم المجتمعى فى أحيائهم وجامعاتهم وأنديتهم ومراكز الشباب والأحزاب.

أحمد عبدالجواد: نعبر عن هموم الشعب.. والمشككون مضللون

أشاد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، بالتعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية خلال المرحلة الأخيرة، وتوقع أن يؤتى هذا التعاون ثماره فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ملتقى شباب مصر رسالة واضحة لقوى الشر المغرضة التى تلقى بالاتهامات الباطلة ضد الأحزاب المصرية الوطنية، التى تعبر عن الشعب وهمومه وتأخذ على عاتقها مواجهة التحديات المصيرية.

وأضاف «عبدالجواد» أن الأحزاب ربما تختلف، لكن فى النهاية تتفق على الوطن، فلا يوجد خلاف على الوطن نهائيًا ومصلحته وأولوياته، مؤكدًا أن الأحزاب تعبر عن الشعب وهمومه والتحديات التى تواجهه، أما الذين يهاجمون ويشككون على طول الخط، فهم مضللون.

وقال إننا نمر بمرحلة ديمقراطية وتعزيز لمناخ الحريات، لافتًا إلى أن القيادة السياسية نجحت فى الخروج بالبلد من الأزمات التى ألمت به على مدار السنوات الأخيرة.

أحمد حسام عوض: افتتاح أكاديمية شباب مستقبل وطن قريبًا

أكد أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزى لحزب مستقبل وطن، حرص الحزب على تمكين الشباب خلال الفترة الأخيرة فى ظل المناخ السياسى الداعم للشباب، لافتًا إلى أن إنشاء الحزب أكاديميات شباب مستقبل وطن بمثابة تدشين لمشروع سياسى واعد، بجانب العمل على إقامة المعسكرات الشبابية.

ولفت إلى أن الحزب عمل على إنشاء أكاديمية شباب مستقبل وطن وهو مشروع سياسى، وسيتم افتتاح أول فرع لها فى الدقهلية فى الفترة المقبلة، بجانب العمل على إقامة عدد من المعسكرات التى تستهدف تعزيز الترابط بين الجميع.

وأكد «عوض» أن الأمانة فى ضوء دعمها الشباب تستعد خلال الفترة المقبلة للاستحقاق الانتخابى المنتظر بشأن انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن جهود تمكين الشباب بالحزب والاهتمام بهم مستمرة.

أحمد نصار: لقاءات على مستوى المحافظات بالتعاون مع الأحزاب

أعلن أحمد نصار، أمين شباب حزب إرادة جيل، وممثل شباب تحالف الأحزاب المصرية، عن دعم ترشح الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة.

وأشاد شباب التحالف بتوصيات الملتقى التى تم الاتفاق عليها، وعلى رأسها دعم إعادة ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة، والبدء فى تنفيذ سلسلة من الملتقيات الشبابية على مستوى المحافظات، بالاشتراك بين الأحزاب والكيانات فى الفترة المقبلة.

وأكد التحالف أن تجربة الملتقى تجربة فريدة من نوعها تحظى باهتمام العديد من قيادات الأحزاب السياسية.

ويأمل شباب التحالف فى أن تتكرر تلك التجمعات الشبابية على مستوى التحالف، والمشاركة مع العديد من الكيانات الأخرى والأحزاب لدعم الرئيس والدولة المصرية فى المرحلة المقبلة، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التى يحلم بها كل شباب مصر.

مينا عماد الجاولى: دورات لتأهيل الشباب للعمل وتدريبهم على خوض انتخابات المحليات

قال مينا عماد الجاولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، إن الاتحاد هو أول كيان شبابى حزبى يتشكل فى صورة اتحاد وليس فى صورة أمانة شباب تتبع الحزب.

وأشار إلى أن الاتحاد تشكل بعد اندماج خمسة أحزاب سياسية واتحادات شبابها فى عام ٢٠١٣ للتصدى للإعلان الدستورى، الذى أصدرته الجماعة المحظورة فى فترة حكمها، وفى هذا الوقت وقف حزب المؤتمر واتحاد شبابها؛ ليتكاتف مع الشعب والجيش لاستعادة وطننا الحبيب.

وقال إنه بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة الوطن، تم تقديم الدعم الكامل للشباب من خلال عمل منتديات شباب العالم، وفتح المجال لكل الشباب السياسيين وغير السياسيين لدمجهم فى الحياة السياسية وتأهيلهم وتمكينهم، لنعيش عصرًا ذهبيًا لتمكين الشباب بشكل حقيقى والسماح بإنشاء الكيانات السياسية الشبابية، وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذى يجمع كل التيارات السياسية المختلفة تحت مظلته.

وأضاف أن التنسيقية تجربة فريدة لم تحدث من قبل وليس لها مثيل فى الحياة السياسية، مشيدًا بإطلاق وجود البرنامج الرئاسى لإعداد القادة تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع: «فى ضوء ذلك مكن اتحاد شباب حزب المؤتمر الجيل الأول للاتحاد فى ٣ مناصب قيادية داخل الحزب فى عام ٢٠١٧، وخرج من تحت مظلته عدد ليس بالقليل فى مواقع قيادية فى أحزاب أخرى، كما يوجد نحو ١٠ نواب بالمجلس الحالى كانوا أعضاء فى الاتحاد».

وتابع: «يؤدى الاتحاد دوره المجتمعى فى إعداد دورات لتأهيل الشباب لسوق العمل، ودورات لتأهيل الشباب للمحليات وللعمل السياسى بشكل عام»، معربًا عن تشرفه بمشاركة أعضاء الاتحاد فى الحوار الوطنى، لعرض رؤية الحزب فى مختلف المجالات، حيث يسعى دائمًا للتكاتف مع كل الأحزاب للعمل معًا لمصلحة الشباب.

محمد أحمد مهنى: الرئيس آمن بدور الشباب فى البناء

قال محمد أحمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية، إن الحزب كان حريصًا على الوجود فى جميع الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية، ومنذ اليوم الأول لتأسيسه أدرك أن رصيد الحزب يجب أن يكون فى الشارع وليس فى البنوك، حتى نحقق أهدافه الحقيقية.

وأضاف أن مصر محظوظة بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يؤمن بالشباب ودورهم فى البناء وقدم لهم الكثير، وقدم رسالة للجميع بأن الشباب دائمًا قادر على التحدى وتحقيق النجاح.

وأكد أهمية أن يشارك الشباب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ردًا لجميل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى عمل على تمكين الشباب بشكل حقيقى فى مصر.

تيسير مطر: تكرار التجمعات الشبابية للمساهمة فى الدعم

خاطب شباب تحالف الأحزاب المصرية أمين عام التحالف النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، لتكرار تلك التجمعات الشبابية التى يستفيد منها كل شباب التحالف بتبادل الأفكار والخبرات السياسية بينهم. وأكد «مطر»، أن تلك التجمعات الشبابية ستتكرر فى المرحلة المقبلة لدعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وسيكون لها دور محورى فى خطة التحالف لدعم ترشح الرئيس.