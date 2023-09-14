الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة المشروعات الخضراء الذكية تناقش المشروعات غير الهادفة للربح في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، والتي بدأت أعمالها الأحد الماضى لتقييم المشروعات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجاري.

وناقشت اللجنة المنعقدة جلستها أمس، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة، المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تضمنت لقاء مع أصحاب المشروعات المقدمة لمناقشة محاور كل مشروع وتقييمه بناء على المعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة خاصة المكونين الأخضر والذكي.

ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتضمن ستة فئات تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ".

إطلاق مرحلة ثانية

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى،  لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى ، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيل مشرف بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.

وتابعت عوض، الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازي، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

المشروعات الخضراء غير هادفة للربح محافظة دمياط دمياط منال عوض

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