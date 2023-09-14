عاجل.. برنامج الأغذية العالمى يحذر من أزمة إنسانية بسبب عجز الموازنة فى أفغانستان

حذر برنامج الغداء العالمى ، من تداعيات عجز الموازنة فى أفغانستان، معلنا حاجته إلى مليار دولار لمنع وقوع كارثة إنسانية فى البلاد.

وأضاف برنامج الأغذية العالمى، فى بيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعى /اكس/- تويتر سابقا- أن 10 ملايين شخص فى أفغانستان حرموا من تلقى المساعدات هذا العام، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية.



جدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمى ذكر فى وقت سابق أنه يحتاج إلى مليار دولار لمساعدة 21 مليون شخص، وأن أكثر من 20 مليون شخص معرضون لخطر الجوع فى أفغانستان.



بالإضافة إلى ذلك، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، فى تقريره الأخير، من تقليص وتوقف الخدمات الصحية للمحتاجين فى أفغانستان بسبب نقص الموازنة فى البلاد.



وقد دقت العديد من المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر بشأن نقص الموازنة وتصاعد حدة الأزمة الإنسانية المتزايدة فى أفغانستان بسبب تزايد الفقر والجوع، ومن أصل 3.23 مليار دولار مطلوب للمساعدات الإنسانية فى أفغانستان، لم يتم تقديم سوى حوالى مليار دولار حتى الآن.



فقد فقدت أفغانستان، وهى دولة تعتمد بشكل كبير على المساعدات، دعم المانحين الغربيين بعد عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى منها فى أغسطس من عام 2021.