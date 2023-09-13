رومانو: الاتفاق تم.. فابيو جروسو مدربًا لـ ليون الفرنسي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الأربعاء، أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي توصل لاتفاق مع فابيو جروسو لتدريب الفريق خلفًا لـ لوران بلان.

كان ليون قد أعلن إقالة لوران بلان من منصبه كمدير فني للفريق، بعد بداية بطولة الدوري الفرنسي بـ 4 جولات.

وأكد رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه تم الاتفاق بين ليون وجروسو، ويتم تجهيز الأوراق والعقود لتوقيعها، على أن يتم الإعلان الرسمي لاحقًا.

أشار فابريزيو إلى أن جون تيكستور رئيس نادي ليون، أراد التعاقد مع جروسو كخيار مفاجئ، ليتم الاتفاق مع المدرب الإيطالي.

ويبلغ جروسو من العمر 45 عامًا، وتمكن من قيادة فروزينوني للعودة لبطولة الدوري الإيطالي، قبل أن يرحل عن تدريبهم بنهاية الموسم الماضي.

وسبق لـ جروسو اللعب لصفوف فريق أولمبيك ليون بين عامي 2007، 2009.

وتُوج جروسو مع منتخب إيطاليا ببطولة كأس العالم 2006 على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

كانت تقارير صحفية قد أكدت موافقة الإيطالي جينارو جاتوزو على تدريب أولمبيك ليون خلفًا لـ بلان، لكن رومانو أكد أن ذلك غير صحيح.

ويحتل أولمبيك ليون المركز الثامن عشر والاخير في بطولة الدوري الفرنسي برصيد نقطة وحيدة.