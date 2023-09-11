الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. ليون يعلن إقالة لوران بلان من تدريب الفريق

لوران بلان
لوران بلان

أعلن نادي ليون الفرنسي رسميًا اليوم الاثنين، إقالة المدرب لوران بلان من منصبه كمدير فني للفريق.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، فسخ عقد المدرب بالتراضي بين الطرفان وأيضًا مع فرانك باسي وفيليب لامبرت المدربين المساعدين له.

ولم يكمل بلان عام كامل مع ليون بعد توليه مهمة الفريق في أكتوبر 2022.

وكان بلان قد تولى تدريب ليون بعد تجربة عامين في الدوري القطري مع نادي الريان.

 

سوء النتائج

ويعاني ليون من سوء النتائج، خلال الموسم الحالي، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار، منذ بداية الدوري، حيث حصد أولمبيك ليون، تعادلًا وحيدًا، مقابل ثلاث هزائم، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة.

واستهل ليون، الموسم الحالي للدوري، بالخسارة أمام ستراسبورج، بهدفين لهدف، قبل أن يلتقى الخسارة الثانية أمام مونبيليه، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعادل ليون، في الجولة الثالثة مع نيس، دون أهداف، قبل أن يتلقى الفريق خسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان أولمبيك ليون، قد عين لوران بلان، مديرًا فنيًا للفريق، منذ أكتوبر عام 2022، حيث قاد الفريق في 37 مباراة، حقق خلالها الفريق الفوز في 18 مباراة، مقابل 7 تعادلات و12 خسارة.

ليون ليون الفرنسي لوران بلان بلان الريان

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