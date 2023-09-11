أولمبيك ليون يستقر على إقالة لوران بلان من منصبه (تقارير)

كشفت تقارير إعلامية، عن مستقبل المدرب لوران بلان، مع البقاء مع فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن أولمبيك ليون قرر إقالة لوران بلان من منصبه.

وأضاف رومانو، أنه تجري حاليًا مناقشات للعثور على الخيار الأفضل كمدير فني جديد، مشيرًا إلى أنه من المقرر اتخاذ القرار قريبًا.

سوء النتائج

ويعاني ليون من سوء النتائج، خلال الموسم الحالي، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار، منذ بداية الدوري، حيث حصد أولمبيك ليون، تعادلًا وحيدًا، مقابل ثلاث هزائم، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة.

واستهل ليون، الموسم الحالي للدوري، بالخسارة أمام ستراسبورج، بهدفين لهدف، قبل أن يلتقى الخسارة الثانية أمام مونبيليه، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعادل ليون، في الجولة الثالثة مع نيس، دون أهداف، قبل أن يتلقى الفريق خسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان أولمبيك ليون، قد عين لوران بلان، مديرًا فنيًا للفريق، منذ أكتوبر عام 2022، حيث قاد الفريق في 37 مباراة، حقق خلالها الفريق الفوز في 18 مباراة، مقابل 7 تعادلات و12 خسارة.