مواطن سكندرى: مصر أصبحت ملجأ الأشقاء وقت الأزمات (فيديو)

أكد رامي يسري، مواطن سكندري دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس هو أفضل من يكمل المهمة التي بدأت بعد ثورتي يناير و30 يونيو.

الرئيس عبر بمصر لبر الأمان

وأضاف لـ"الدستور" أنه على مدار 8 سنوات من تولي الرئيس السيسي سدة الحكم، ومصر شهدت خلالها مشروعات بأفكار مميزة لم تكن مطروحة من قبل، مشيرًا إلى أنه في فترة الأزمات التي يعاني منها العالم كله استطاع الرئيس العبور بمصر لبر الأمان.

مصر تسير على خطى التعمير

أشار إلى أننا لا ننكر أن هناك أزمة اقتصادية، لكنها عالمية وتأثرت بها جميع الدول الكبرى، والرئيس السيسي صارح الشعب بما نمر به، لافتًا إلى أنه رغم الظروف الصعبة، لكن مصر تسير على خطى التطوير والتعمير من اهتمام بالطرق والكباري والمدن الجديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مشروعات قومية كبرى

وتابع "لا بد أن نقف عند جائحة كورونا في الوقت الذي كانت الدول الكبرى تعاني من نقص الأدوية وتزداد حالات الوفاة بها، كانت مصر تعالج كل مريض، ثم جاء المشروع القومي لتجميع البلازما الدم، لتبدأ مصر تصنيع اللقاح، بجانب مشروع آخر مدينة للأغذية، ومشروع الصوامع والصوب، وطريق الجلالة ومشروع كباري ونفق 45 ضمن المشروعات الكبرى التي شهدتها محافظة الإسكندرية، كل ذلك كان بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

مصر ملجأ للدول وقت الأزمات

واختتم أنه بأيدينا نكمل الإنجازات لتكون مصر أفضل وأفضل، الآن مصر أصبحت أول بلد يطلق إغاثات للدول المنكوبة من حولها وأصبحت هي الملجأ للأشقاء، كما أصبحت هي الصرح للدول التي تريد أن تتعرف على الثقافة والفنون.

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