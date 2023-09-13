الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو القماطي يشيد بتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم لليبيا والمغرب

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر المساند لليبيا والمغرب والتوجيهات بالمساعدة الإغاثية والانسانية الفورية، يحسب للرئيس السيسي والقيادة المصرية.

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توجيهات الرئيس السيسي

وأشاد القماطي، بتوجيهات الرئيس السيسي، للقوات المسلحة المصرية والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية سواء الزلزال في المغرب أو الفيضانات والسيول في ليبيا.

وقال النائب: إن التوجيهات الرئاسية دليل على إنسانية الرئيس ووقوفه بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث،  وريادة مصر وقدرتها على تلبية هذه المطالب.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء، لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا أو زلزال المغرب الذي راح ضحيتهما الآلاف.

وقال القماطي: وقفة مصر مشهودة والجميع يقدرها، وتؤكد على مكانتها بين الدول العربية، لافتا إلى أن قيام مصر بتقديم المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصابهم الأليم. لافتا: إلى تنوع كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين وغيرها.

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وتابع النائب عمرو القماطي: الرئيس السيسي استطاع استعادة مكانة مصر، وأوجد دولة قوية قادرة على مساعدة أشقائها وجيرانها في أحلك الظروف وبكفاءة تامة.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا، 

ووصلت أمس 3 طائرات عسكرية إلى ليبيا، تحمل الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية وفرق الإنقاذ، وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته في استطلاع المعدات والأجهزة التي أرسلت إلى ليبيا للمساعدة في عمليات الإغاثة، المنطقة العسكرية الغربية بإنشاء أكثر من معسكر لأشقائنا الليبيين، لأن عدد الذين فقدوا مساكنهم ضخم، إذ يوجد أكثر من 30 ألفًا دون مأوى. وفتح الطرق والمعابر التي تجعل الحركة داخل المدينة سهلة، وإغاثة وانتشال الضحايا الذين سقطوا تحت المباني أو في البحر. 

النائب عمرو القماطي الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم ليبيا إعصار دانيال مساندة الأشقاء

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