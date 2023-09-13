أمين قبائل مطروح: تدخل السيسي أنقذ الموقف في أزمة إعصار دانيال بليبيا

قال د.حسين عيد، أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، المتخصص فى الشأن القبلي بمطروح، إن العاصفة دانيال ضربت الشرق الليبى وأحدثت دمارًا كبيرًا، خاصة فى مدينة درنة واليوم اتضح حجم هذه الكارثة من انهيار للمنازل والطرق وعدد من السدود، فضلاً عن القتلى والمفقودين.

_ دور القيادة السياسية

أضاف عيد أن مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر أصدر بيانًا لتعزيز وإعلان ومساندة الأشقاء فى ليبيا وذلك يتفق مع دور القيادة السياسية وإعلان الرئيس السيسى بمساعدات على الوجه العاجل للمساعدة فى تلك الكارثة.

_درنة.. مدينة ساحلية كانت تحت تأثير الإرهاب

أكد عيد أن درنة هى مدينة ساحلية وكانت تحت تأثير الإرهاب وعانت بشكل كبير خلال السنوات الماضية واليوم عانت أكثر بسبب إعصار دانيال، ومازالت آثاره تتداعى، مشيرًا إلى الدور المصرى وأثره الكبير فى كارثة الشرق الليبي وخاصة منطقة درنه وستظهر تداعيات وأثر المساعدات المصرية على الأخوة فى ليبيا، مطالبا بفتح الحدود لدخول المتضررين والمصابين لتلقي العلاج وتيسير الإجراءات كحالة استثنائية.

_ تدخل مصر بفرق متخصصة فى الاجلاء والإنقاذ تعد خطوة إيجابية ومعهودة من الرئيس

وشدد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح على أن الوضع في درنة كارثي حيث إن مياه السيول جرفت المواطنين ودفعتهم إلى البحر فهناك مَن هم فقدوا فى مياه البحر وهناك مبانٍ وعقارات انهارت والحكومة المحلية غير قادرة على مواكبة الحدث وتدخل مصر بفرق متخصصة فى الإجلاء والإنقاذ خطوة إيجابية ومعهودة من الرئيس السيسى.