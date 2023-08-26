السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو القماطى: انضمام مصر لتجمع بريكس إنجاز جديد يحسب للرئيس

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس العالمية، قائلا: يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، لاسيما وأن المجموعة تضم دولا كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.

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أثار ايجابية 

وقال القماطي في تصريح صحفي له اليوم، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024 له آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع.

 

تبادل خبرات

وأكد نائب الشيوخ أن عضوية بريكس يساهم في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات والصادرات المصرية.

 

ونوه القماطي، أن انضمام مصر لتجمع بريكس، جاء في ظل نجاحات ضخمة يحققها الاقتصاد المصري رغم الصعوبات، وهي خطوة هامة تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.

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وأكد النائب عمرو القماطي، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعد إنجاز جديد للاقتصاد الوطني، ويحسب لقيادة الرئيس السيسي.

 

وكان  رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يستضيف قمة قادة بريكس، قد أعلن أنه سيتم قبول المرشحين الجدد كأعضاء في الأول من يناير عام 2024.

 

يشار إلى أن زعماء مجموعة بريكس قد وجهوا الدعوة لكل من مصر والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة للانضمام.

 

ورد الرئيس السيسي على دعوة بريكس لمصر للانضمام قائلا: نعتز بثقة دول المجموعة ودعوة مصر للانضمام لعضويتها، بداية من يناير  2024".

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وتابع، في بيان لرئاسة الجمهورية: "لدينا تطلعات بأن نواصل التعاون والتنسيق مع دول مجموعة "بريكس"، خلال الفترة المقبلة، كما نتطلع للتعاون مع الدول الخمسة الأخرى التي تم دعوتها للانضمام للمجموعة

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