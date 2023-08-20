برلمانى: الحوار الوطنى قادر على تحقيق طموحات الحاضر

أكد عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني تؤكد أنه حقق أهدافًا، لا سيما بعد توجيه الرئيس بإحالتها للتنفيذ والتي تضمنت توصيات ثرية تخص الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، وقضية الوصاية على أموال القصر، وغيرها من القضايا الساخنة التي تهم المجتمع المصري.

وقال عضو الشيوخ: "التوصيات تناسب التغيرات التي تعرض لها المجتمع المصري، وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم، وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عامًا مضت، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت".

ولفت عضو الشيوخ إلى أن الحوار الوطني وفي كل محاوره يقترب وبجرأة شديدة ونزاهة، وبحضور مختلف الأطياف الوطنية والمختصين من كل القضايا الشائكة سواء كانت في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المحور المجتمعي، مشددًا على أن الحوار الوطني قادر على تحقيق طموحات الوطن في الحاضر ويصيغ رؤى المستقبل.