الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى قادر على تحقيق طموحات الحاضر

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني تؤكد أنه حقق أهدافًا، لا سيما بعد توجيه الرئيس بإحالتها للتنفيذ والتي تضمنت توصيات ثرية تخص الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، وقضية الوصاية على أموال القصر، وغيرها من القضايا الساخنة التي تهم المجتمع المصري.

وقال عضو الشيوخ: "التوصيات تناسب التغيرات التي تعرض لها المجتمع المصري، وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم، وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عامًا مضت، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت".

ولفت عضو الشيوخ إلى أن الحوار الوطني وفي كل محاوره يقترب وبجرأة شديدة ونزاهة، وبحضور مختلف الأطياف الوطنية والمختصين من كل القضايا الشائكة سواء كانت في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المحور المجتمعي، مشددًا على أن الحوار الوطني قادر على تحقيق طموحات الوطن في الحاضر ويصيغ رؤى المستقبل.

التماسك المجتمعي الحوار الوطنى المحور السياسي المتغيرات الاقتصادية الوصاية على المال النائب عمرو القماطي توصيات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

خالد الجندى: 90% من الناس يعبدون هذا الإله من دون الله وهم لايدرون

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل فى سوهاج

بيهددنى بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعى بتهمة التعدى على زوجته

"واتش إت" تعرض فيلم "طرف تالت" حصريًا عبر منصتها

خالد الجندى: كل إنسان من الممكن أن يكون سببًا لرزق الآخر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة