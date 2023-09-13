صبرى فواز: "رغم طول الرحلة لكنها كانت ممتعة ومفيدة"

تحدث الفنان صبري فواز، عن مشواره الفني مؤكدًا: طعم النجاح حلو وميزته أنه يكون ممزوجًا بطعم الرحلة كلها.

وأضاف "فواز" خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc: "رحلتي كانت طويلة ومرهقة وممتعة ومفيدة، وطوال الوقت كان لدي إحساس أن هناك حاجة حلوة قادمة وأن شيئا جيدا سيأتي حتى لو تأخر".

أقدار الله دائمًا أحسن ما تكون

وتابع: "طوال الوقت اقول الحمد لله أنها جاءت في هذا التوقيت؛ لأنه كان من الممكن إذا أتت مبكرًا أن لا أكون على قدرها أو أستحقها فأقدار الله دائمًا على أحسن ما تكون".

وأكد أنه يركز في أدواره بشكل جيد ويضع كل مجهوده فيها، ويترك الباقي على الله.