الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبري فواز: الفنان لطفي لبيب كان له نصائح فارقة في حياتي

صبري فواز
صبري فواز

أكد الفنان صبري فواز، أن جميع النصائح التي حصل عليها كانت مخلصة، معقبا: “أستاذنا الكبير نبيل الألفي كان له فضل كبير في تكويني كممثل، وأيضًا الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى مؤسس قسم المسرح في الإسكندرية، والدكتور نبيل منيب، وصلاح الراوي، وصفوت كمال”.

وقال فواز، خلال لقائه مع الكاتب أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن الفنان لطفي لبيب كان له نصائح فارقة في حياته، معقبًا: "قالي متنورش العالي طول الوقت".

ماجد الكدواني أبهره بأدائه التمثيلي في "ولاد ناس"

وأوضح أن الفنان ماجد الكدواني أبهره بأدائه التمثيلي في مسلسل "ولاد ناس"، مؤكدًا أنه حالة خاصة.

وتابع: أتمنى عرض مسرحي يجمعني بنجوم جيلي، ولكن هذا العرض لابد أن يكون له مواصفات معينة حتى أتجدد فيه، وليس من ضمنها الحصول على أجر مرتفع.

ولفت الفنان صبري فواز، إلى أن الفنان نجيب الريحاني أيقونة التمثيل بسبب تلقائيته، متمنيًا أن يجسد شخصية الملحن بليغ حمدي في عمل فني كبير، معقبًا: "شخص حي وصوته كان رقيق الحاشية وطيب من جواه ووطني جدًا".

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