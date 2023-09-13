تصادم 3 سيارات نقل.. تكدس مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى فى قويسنا

توقفت حركة المرور على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بسبب حادث تصادم بين 4 سيارات منها 3 "نقل ثقيل" أمام محطة بنزين بدائرة مركز شرطة قويسنا.

تلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد وقوع حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة المركز، وعلى الفور جرى التنسيق مع المرور والوحدة المحلية لمركز والحماية المدنية ومدينة قويسنا، وانتقال القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة.

انقلاب سيارة نقل على طريق الإسكندرية

ترجع تفاصيل الواقعة إلى حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل محملة بمادة لزجة بـ 3 سيارات منها سيارتان نقل وميكروباص أثناء انتظارهم التموين من محطة وقود على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بسبب انفجار إطارها وانقلبت السيارة المتسبب في الحادث وفرغت حمولتها بمادة لزجة على الطريق ما أدى لشلل وكثافة مرورية عالية.

مادة لزجة كانت محملة في السيارة عرقلت فتح الطريق

أكدت مصادر لـ"الدستور"، أن الجهات المعنية نجحت في فتح حارتين وسحب سيارتين من موقع الحادث وجار رفع السيارة الأخيرة من مكان الحادث وفتح الطريق.

وتسبب الحادث في شلل مروري على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، واضطرت إدارة المرور لإجراء تحويلات مرورية، في محاولات لإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى أمام حركة سير السيارات بشكل طبيعي.

صوره من موقع الحادث

صوره من موقع الحادث