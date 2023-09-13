الكشف الطبى للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الفنون الجميلة بالأقصر

شهدت كلية الفنون الجميلة بـ جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة للعام الجامعي 2023/ 2024، على مدار يومين متتاليين، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل كلية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية.

وقال د.حمدي حسين، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة وضعت مجموعة من الإرشادات والإجراءات، بالتنسيق مع إدارات الكليات المختلفة؛ للتسهيل على إجراء أعمال الكشف الطبي للطلاب في سهولة ويسر، ولضمان انتظام العمل خلال أيام توقيع الكشف الطبي من بينها: تخصيص غرف كشف مجهزة بكل كلية، وتوفير طاقم طبي متميز بالكليات، فضلًا عن تخصيص استراحات لذوي الطلاب من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا وإنجاز أعمال الكشف الطبي دون مواجهة أي عقبات.

يشار إلى أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى: كلية الحاسبات والمعلومات يوم 10، وكلية الآثار يوم 11، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون الجميلة، يومي 12و13 بالكلية، وكلية الألسن يومي 14 و17 بالكلية، وكلية السياحة والفنادق يوم 18 بالكلية، وكلية الطب، يوم 19 بالكلية، والتخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.

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