الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الهيئة الإنجيلية تشارك فى فعالية "يوم فى حب مصر" باستاد جامعة المنوفية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإنجيلية تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في فعالية "يوم في حب مصر" التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة حياة كريمة في استاد جامعة المنوفية.

يشارك بالحضور في احتفالية "يوم في حب مصر" عدد من مزارعي مبادرة "ازرع" التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية، من خلال مشاركة ٢٥٠٠ مزارع من محافظة القليوبية في الاحتفال من مستفيدي المرحلة الأولى.

تأتي هذه المشاركة بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى 100 ألف مزارع، ومستمرون في المرحلة الثانية؛ للوصول إلى 500 ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية

من جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي في تصريح لها: "حققنا المخطط في المرحلة الأولى وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، والتحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني؛ لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

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