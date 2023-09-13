رسميًا.. الاتحاد البولندى يُُقيل مُدرب المنتخب فرناندو سانتوس

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة البرتغالي فرناندو سانتوس من تدريب المنتخب الأول.

وكان سانتوس قد تولى تدريب منتخب بولندا شهر يناير الماضي، خلفًا لـ تشيسواف ميخنييفيتش، الذي رحل بعد بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر الاتحاد البولندي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم أنه اعتبارًا من 13 سبتمبر 2023، توقف المدرب فرناندو سانتوس عن تدريب المنتخب البولندي".

وقال سيزاري كوليزا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم:" أود أن أشكر المدرب سانتوس على عمله مع المنتخب وأتمنى له التوفيق في تحدياته الرياضية المقبلة".

وقال فرناندو سانتوس: “على الرغم من أننا أنهينا تعاوننا، إلا أنني ممتن لقيادة المنتخب البولندي وأتمنى كل التوفيق لبولندا وشعبها، الذي رحب بي جيدًا عندما كنت أعيش هنا”.

وأكد الاتحاد البولندي أن اختيار المدرب الجديد للمنتخب يُعد أولوية بالنسبة لهم، حيث سيعلن قريبًا عن موعد إعلان هوية المدرب الجديد.

وقاد سانتوس منتخب بولندا في 6 مباريات، حيث قادهم لتحقيق الانتصار في 3 والهزيمة في مثلها، حيث تأزم موقفهم في التأهل لـ يورو 2024.

وكان فرناندو سانتوس مرتبطًا بعقد لتدريب منتخب بولندا حتى يورو 2024، يتم مده تلقائيًا حتى بطولة كأس العالم 2026، حال التأهل للبطولة الأوروبية.

ورحل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال العام الماضي، بعد الخروج من منتخب المغرب من دور ربع النهائي بهدف نظيف، في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتولى فرناندو سانتوس تدريب منتخب البرتغال عام 2014 خلفًا لمواطنه باولو بينتو، ليقود كتيبة رفاق كريستيانو رونالدو 8 أعوام، قادهم خلالها للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخهم أمام مستضيف البطولة منتخب فرنسا عام 2016، وأيضًا أول نسخة لبطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019 على حساب هولندا.

وخرج منتخب بولندا من دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 على يد منتخب فرنسا، ليُعلن بعدها تشيسلاف ميتشنيويتش رحيله عن رحيله عن منصبه كمدير فني للفريق، بعد انتهاء عقده مع نهاية عام 2022.

ويُعد أبرز لاعبي منتخب بولندا، المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الإسباني.