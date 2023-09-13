الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبول طلبات التنازل من 55 متعاقدًا على مساحات أراضٍ بالنطرون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلية منها وتصدير الفائض، إضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون وكل من وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ومديري إدارات حماية أملاك الدولة والشئون القانونية والتخطيط العمرانى والشئون المالية والإدارية والاستثمار والضرائب العقارية. 

الموافقة على التنازل المقدمة من 55 متعاقدًا

أكد محمد شوقى بدر أن مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي وافق على قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 متعاقدًا على مساحات أراض بوادي النطرون لآخرين بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات.

كما تمت الموافقة على عدد من طلبات التسجيل لأراضي أملاك الدولة التي سبق التعاقد عليها بموجب عقود ابتدائية بوادي النطرون بعد سداد كامل الثمن، والحصول على جميع الموافقات المطلوبة وكذا الموافقة على تعديل أعماق الشرائح بمركز وادي النطرون؛ لتتناسب مع الوضع على الطبيعة بناءً على عرض اللجنة المشكلة، برئاسة مدير مديرية الإسكان والمرافق.

الموافقة تغيير استخدام النشاط لقطعة أرض 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط، حيث تمت الموافقة على حالة تغيير استخدام النشاط لقطعة أرض على مساحة 3870 م2 من استصلاح وزراعة إلى أرض مشروعات، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المختصة.

وأشاد سكرتير عام المحافظة بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، خاصة بمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.

صندوق استصلاح الأراضي التنازل عن الاراضى للغير محافظة البحيرة محمد شوقى بدر وادى النطرون

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