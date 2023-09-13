الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الإغاثة الليبية": نثمن الوقفة الإنسانية للرئيس السيسي مع الشعب الليبي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد محمد سعيد الورفلي، الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين الذين فقدوا ديارهم.

وقال الورفلي إن المساعدات المصرية ليست أمرًا غريبًا على السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس أوفد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ الذي التقى المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا؛ لفتح مجال دعم مصر للأشقاء في ليبيا لاجتياز هذه المرحلة وتقديم يد العون والمساعدة في عمليات الإنقاذ والإسعاف وانتشال جثث الضحايا.

محمد سعيد الورفلي: الوقوف مع الشعب الليبي ليس غريبًا على مصر

وأضاف: "مدينة درنة منطقة جبلية وصعبة ومطلة على شاطئ البحر، وبالتأكيد نثمن جهود الرئاسة المصرية وهذه الوقفة الإنسانية من الرئيس السيسي وتضامنه مع الشعب الليبي".

وتابع: "الوقوف مع الأشقاء ليس غريبًا على الشعب المصري وحكومته فهم امتداد لليبيا وليبيا امتداد لهم في الأزمات"، موجهًا التحية لجميع المصريين على هذا الدعم.

وأكد أن وجود القوات المسلحة المصرية في دعم الشعب الليبي سيكون حافزًا لسرعة إنجاز أعمال إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا.

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