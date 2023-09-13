الجمعية الشرعية تجرى 45 عملية لمرضى الحروق بالمجان

أجرت الجمعية الشرعية الرئيسية، عمليات تجميل لمصابي الحروق بمستشفى الجمعية الشرعية الرئيسية بأحمد عرابي، وذلك بمشاركة أطباء ذوي خبرات دولية ضمن فريق عمل المؤسسة الدولية المتخصصة في علاج مرضى الحروق.

وأجرى فريق الأطباء الذي يضم 59 طبيبًا من ثماني دول، هي: الولايات المتحدة، كندا، الفلبيين، إنجلترا، بوليفيا، المغرب، الأردن، مصر، 45 عملية جراحية، على مدار 4 أيام، بهدف القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية لدى المستشفى، بعد المناظرة والفحص الطبي لـ122 حالة.

وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجميعة الشرعية الرئيسية، إن "استقبال الجمعية لهذه القافلة الطبية الفريدة يأتي في إطار اهتمام الجمعية بالتخفيف عن معاناة مرضى الحروق، التي تتجسد في الألم الجسدي والنفسي، وهو ما يستلزم توفير عناية طبية على أعلى مستوى، للتخفيف من وقع المحنة عليه".

وأوضح الأمين العام للجميعة الشرعية الرئيسية، أن مستشفى الحروق يقدم خدمات علاجية بالمجان على أعلى المستويات بشهادة المتخصصين، حيث يتمتع جميع المرضى بخدماتها دون التمييز على أساس ديني، من منطلق الاهتمام والاعتناء بالنفس البشرية التي ميزها الله تعالى على سائر المخلوقات والكائنات.

من جهته، قال الدكتور محمد الشاذلي، أستاذ ورئيس قسم جراحات التجميل بكلية الطب جامعة أسيوطـ، إن تواجد القافلة في مستشفى الحروق التابع للجمعية الشرعية يأتي من أجل تقديم خدمة علاج الحروق للأطفال والكبار الذين يعانون من تشوهات ما بعد الحروق، لافتًا إلى أن أطباء المؤسسة أجروا 45 عملية تجميلية لمرضى الحروق.

وأوضح أن الأمر لم يقتصر على العمليات الجراحية، بل امتد ليشمل الخدمات غير الجراحية، في شكل المتابعة ودورات العلاج الطبيعي، فضلًا عن تواجد فريق تعليمي لتعليم الأطقم الطبية بالمستشفى كيفية تقديم الخدمات بعد انتهاء القافلة.