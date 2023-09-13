رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية: الرئيس استهدف إعداد جيل يواكب تطور سوق العمل

قال الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية من الجامعات الحديثة والمبادرات الرئاسية والمشاريع القومية التي يهتم بها اهتمام كبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتابع بصفة دورية أداء الجامعات التكنولوجية لما لها من أهمية كبرى وهدف رئيسي في تنمية المجتمع وإعداد جيل متميز وخريج يستطيع أن يواكب سوق العمل في شتى المجالات خاصة المجالات التكنولوجية والفنية في تخصصات مختلفة تناسب كل إقليم تابع له الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية أن البرامج الموجودة في الجامعات التكنولوجية تم إختيارها بعناية لتناسب المكان الموجودة به الجامعة حتى تغذي المناطق الصناعية الموجودة بالإقليم بالتكنولوجيا الحديثة التي يستطيع أن يعمل بها بشكل متميز وتحسن من الإنتاجية ويكون لديه أشخاص مدربين على العمل في خطوط الإنتاج وصيانة المعدات الموجودة بالمنشأة بالمناطق الصناعية.

رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية: الجامعة تمتلك كليتين ببرامج مميزة لخدمة سوق العمل

وأضاف الدكتور جمال تاج أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بها كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية فالصناعة والطاقة تعمل على 4 برامج هي برنامج تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا شبكات وصيانة شبكات النقل والتوزيع وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وأما كلية تكنولوجيا العلوم الصحية فهي من الكليات التي تمتاز بها جامعة أسيوط مع جامعتي 6 إكتوبر وبرج العرب وتستهدف برنامج الصناعات الدوائية وبرنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان وبرنامج إدارة السجلات الطبية المعلوماتية الصحية.

وأشار إلى أن هذه البرامج تم إختيارها لتناسب سوق العمل والهدف ليس توفير خريج يستطيع العمل في السوق المحلي فقط ولكن الهدف الأكبر هو توفير خريج يستطيع المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ومن أجل هذا تم إعداد هذه الجامعات بشكل متميز وجيد وتمتلك القدرات الفائقة لتأهيل خريج بمواصفات تناسب سوق العمل.

وأكد: “لدينا الكثير من المعامل المجهزة لتدريب الطلاب بهدف أن يقوم الطالب بالتدريب العملي وذلك لأن طالب التعليم التكنولوجي يقوم بدراسة 60% من المواد بشكل عملي و40% فقط يتم دراستها نظرياً وهذا يساهم بشكل كبير على تقوية الخبرة والمعرفة لدي الطالب علي الماكينات التي سيعمل عليها وكيفية التعامل معها وتطويرها”.

وتابع أنه يتم توفير تدريب صيفي للطلاب مدته لا تقل عن 6 أسابيع وهو تدريب إجباري والجامعة تقوم بتوفير التدريب الصيفي خارج أو داخل الجامعة وذلك عن طريق عدة بروتوكولات تم توقيعها مع عدد من المصانع وجمعية المستثمرين بالمحافظة والجامعات المختلفة وذلك لتدريب الطالب علي سوق العمل قبل الالتحاق به وبذلك يكون كادر مدرب ومهني ولا يحتاج إلي تدريبات أخري داخل سوق العمل.

واختتم الدكتور جمال تاج بأن الجهة المنظمة للعملية التعليمية داخل الجامعات التكنولوجية تهتم بالتعليم عن طريق الجدارات وليس التعليم الأكاديمية العادي، بحيث يكون الخريج قادر على تنفيذ المهام الموكولة إليه وهو قادر على تحقيق أكبر استفادة أم لا، وهذا ما يميز الجامعات التكنولوجية وهذا ما دفع إلي كثافة الإقبال علي الجامعات التكنولوجية هذا العام.