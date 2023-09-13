الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. الريان القطري يضم أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

أعلن نادي الريان القطري رسميًا، اليوم الأربعاء، ضم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد فقط.

وارتبط اسم أشرف بن شرقي خلال الأسابيع الماضية برغبة أكثر من فريق في الدوري المصري على رأسها الزمالك والمصري وزد وسيراميكا والبنك الأهلي، لكن الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب سنويًا حال دون انتقاله لأحد هذه الأندية.

وكانت التقارير أشارت إلى أن الصفقة في طريقها للفشل، بعد دخول نادي سانتوس البرازيلي في مفاوضات مع اللاعب.

وكان الجزيرة الإماراتي قد فسخ عقد صاحب الـ28 عامًا في يوليو الماضي، بعدما قضى موسم واحد فقط مع الفريق عندما انتقل من الزمالك في صفقة انتقال حر.

كان عقد بن شرقي يمتد حتى صيف 2024، ولكن النادي الإماراتي فسخ عقده مع الجناح المغربي قبل عام واحد من نهايته.

خاض أشرف بن شرقي، البالغ من العمر 28 عامًا، 109 مباريات بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين. 

كما شارك النجم المغربي في 33 مباراة في كل البطولات مع الجزيرة، وتمكن من إحراز 9 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

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