كولر يرفض التعاقد مع مدافع جديد أو عودة محمد مغربى من الإعارة

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ضم مدافع جديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية بعد ضم الفرنسي أنتوني موديست الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اقترحت طرح اسم محمد مغربي لاعب الفريق المعار لسموحة في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق في الخط الخلفي، مثل محمود متولي وعدم جاهزية ياسر إبراهيم بنسبة 100% عقب معاناته من شد في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر أن هناك تحفظا من جانب المدير الفني للنادي الأهلي على فكرة عودة محمد مغربي مدافع الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة لأسباب فنية، حيث طلب استمراره في الإعارة من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة.

وطلب كولر من إدارة النادي الأهلي بقاء اللاعب خلال الموسم الجديد في تجربته مع سموحة على سبيل الإعارة من أجل تطوير بعض الأمور الفنية مثل بناء الهجمة وعملية قطع الكرات من مهاجمي الخصم.

السوبر الإفريقي| الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية

من ناحية أخرى، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

في المقابل يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع الجهاز المعاون لترتيب برنامج الإعداد الخاص بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.