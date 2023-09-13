الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد الجوية الليبية تكشف تداعيات سقوط الأمطار إثر العاصفة "دانيال" (فيديو)

جريدة الدستور

كشف مدير إعلام الأرصاد الجوية الليبية، محيي الدين رمضان، تداعيات سقوط الأمطار إثر العاصفة “دانيال” على الأراضي الليبية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن هناك خطورة سببتها سقوط الأمطار جراء العاصفة "دانيال" التي عصفت بكوارث إنسانية ومادية لجميع المناطق المنكوبة وبعض المناطق غير المتضررة من العاصفة، متابعًا أن هناك 400 ملليمتر من المياه في ساعات والتي كانت تسجل في سنوات.

وتابع، أن انهيار السدود بفعل قوة المياه المندفعة هو السبب الذي أدى إلى الكارثة، فيما قامت هيئة الأرصاد بنشر تحذيرات بأن هناك أمطارًا غزيرة قبل حدوث العاصفة ولم نتوقع ما حدث، مناشدًا بالعناية بالسدود في جنوب طرابلس تحسبًا لأي انهيار، بجانب وضع خطة ونشر فرق عمل متخصصة لمواجهة تداعيات العاصفة في ليبيا.

استقرار الأحوال الجوية فى ليبيا الأيام المقبلة

من جانبه أوضح مدير التنبؤات الجوية بمركز الأرصاد بطرابلس الليبية، محمد الشامس، لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المأساة التي تعاني منها ليبيا الآن كبيرة، وما زالت الأرقام مفاجئة من حينٍ لآخر بارتفاع حصيلة الوفيات، حيث أصبح التغيير المناخي صعبًا، ويجب الاستعداد وتغير الاستراتيجيات الدولية لدواعي السلامة.

وأشار إلى أنه يجب الاستعداد للمستقبل لاحتواء الوضع والتأقلم على الأوضاع الجديدة التي فرضها تغير المناخ، وذلك ما أوصت به الأمم المتحدة في آخر بيان لها، منوهًا بأن الأمطار غيَّرت من خريطة وشكل العالم أجمع حتى أصبحت في البحار المغلقة مثل البحر الأبيض المتوسط من أعاصير وظواهر شاذة نعاني منها الآن، مما تؤثر سلبًا على أمن المواطن والخريطة الجغرافية للبلاد، مؤكدًا أن هناك حالة من استقرار الأحوال الجوية في ليبيا بالكامل على مدار 10 أيام مقبلة، مناشدًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الأعاصير والعواصف في ليبيا.

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